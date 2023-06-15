Дженніфер Еністон усе ще вірить, що знайде "правильну людину"

Зірка екрану двічі була одружена — з Бредом Піттом та Джастіном Теру.

Related video

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон усе ще сподівається знайти "правильну людину". Про це пише US Weekly.

"В глибині душі Джен вірить, що зрештою зустріне потрібну людину", — повідомило джерело.

Інсайдер додав, що 54-річна зірка екрану "не буде сварити себе, якщо цього не станеться", тому що їй справді "добре самій по собі".

Друге джерело додало, що акторка "Друзів" наразі "у чудовому місці".

"Вона щаслива, здорова і задоволена своєю кар’єрою, сім’єю та друзями", – сказав інсайдер. "[Вона] багато чого пережила, але почувається щасливою, що процвітає особисто та професійно".

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

З липня 2000 року по жовтень 2005 року Еністон була одружена з Бредом Піттом, який пішов від неї до Анджеліни Джолі. Втім, Джолі подала на розлучення з Піттом у вересні 2016 року.

Джен, зі свого боку, зустрічалася з Вінсом Воном та Джоном Маєром, перш ніж одружитися з давнім другом Джастіном Теру.

Вони відновили стосунки на зйомках свого фільму 2011 року "Жага до подорожей" і незабаром почали зустрічатися. У серпні 2015 пара уклала шлюб, але менш ніж через три роки вони розійшлися, оголосивши у лютому 2018, що їм краще бути друзями.

Дженніфер Еністон та Джастін Теру Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Еністон виклала відео, у якому відверто показує свою сивину.

Також Фокус писав про ейджистський комплімент, який дратує Дженніфер Еністон.