Что принц Уильям сказал Кейт Миддлтон в день их свадьбы перед поцелуем (видео)

Их неожиданный второй поцелуй стал ярким событием дня свадьбы принца и принцессы Уэльских в апреле 2011 года.

Хотя принц и принцесса Уэльские поженились еще 29 апреля 2011 года, поклонники часто вспоминают сказочный день их свадьбы. И снова видео их второго поцелуя на балконе Букингемского дворца стало вирусным в TikTok. Фрагмент, когда Уильям шепчет что-то на ухо Кейт, был просмотрен более 6,5 миллиона раз. И наконец, стало известно, что он сказал, пишет People.

Молодожены улыбнулись в своих свадебных нарядах на балконе дворца после обмена клятвами в Вестминстерском аббатстве. Потом новоиспеченные герцог и герцогиня Кембриджские (титулы, дарованные в тот день королевой Елизаветой) впервые поцеловались публично в качестве мужа и жены. Толпа разразилась аплодисментами, а некоторые стали просить повторить поцелуй.

Поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Отвечая на просьбу, несколько мгновений спустя принц Уильям спросил Кейт: "Поцелуемся еще раз?" и они снова поцеловались.

Второй поцелуй привел толпу, собравшуюся у Букингемского дворца в восторг. Принц Уильям, который с детства появлялся на балконе Букингемского дворца на всех важных королевских мероприятиях, невозмутимо помахал рукой, а Кейт мило смутилась и захихикала.

Второй поцелуй пары мгновенно стал одним из самых знаковых моментов королевской свадьбы всех времен.

Хотя второй поцелуй принца Уильяма и Кейт был спонтанным, их первый поцелуй последовал прецеденту, созданному принцессой Дианой , а затем и принцем Чарльзом. Поцелуй на балконе Букингемского дворца после того, как они поженились в соборе Святого Павла в 1981 году, нарушил традицию.

"В отличие от большинства свадебных церемоний в США, где жених и невеста целуются у алтаря, королевские молодожены воздерживаются от поцелуев во время службы. Даже за пределами церкви поцелуй долгое время считался интимным и личным моментом, пока не появились родители принца Уильяма Чарльз и Диана", — сообщал канал ABC в 2011 году.

После публичными поцелуями на ступенях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке отличился и принц Гарри. Он поцеловал Меган Маркл в день их свадьбы в мае 2018 года.

Несмотря на шумиху, эксперт по королевскому этикету Мика Мейер ранее рассказала, что не существует формальных правил для королевских пар, демонстрирующих романтические жесты на публике — это на их собственное усмотрение.

"Старшим членам королевской семьи, скорее всего, не будут указывать, как взаимодействовать и когда они могут или не могут показывать свои чувства. Так что они сами решают, как себя вести и когда проявления чувств уместны", — отметила Мика.

Напомним, ранее стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям называют друг друга, когда никто не слышит.