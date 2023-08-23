Главные модные тенденции осени 2023. Яркие колготки и красный цвет

У нас все еще есть время насладиться летними образами в оттенках Барби и моря, вдохновением от русалок и отдыхом у бассейна, однако, осенью мы буквально вернемся к делам, что касается наших шкафов и расписаний.

Уже можно говорить о том, что коллекции осени 2023 года, и вообще, все лучшее в моде предстоящего сезона, включают в себя все гладкое и утонченное, хотя и не без возможности для блестящих акцентов.

Прежде чем солнце закатится над летним стилем, мы начнем создавать осенне-зимние образы, пересмотрев самые популярные решения с подиумов от Нью-Йорка до Парижа, а также — за его пределами. От Valentino, делающего большую ставку на все оттенки красного, до восторженного выбора серьезных костюмов (и галстуков!) от McQuine и Dior — одним словом, этой осенью ожидайте смелых и возвышенных ансамблей. А для поклонников, во всех смыслах, звездных решений, среди нас, есть образы прямо из галактики, которые помогут поднять ваш гардероб для холодной погоды буквально на новую высоту. Фокус собрал главные тренды осени/зимы 2023 года, которые можно добавить в свой гардероб прямо сейчас. По материалам refinery29.

Актуальные деловые образы осень-зима 2023

После лета, проведенного под эгидой Барби и Ариэль из "Русалочки", приготовьтесь к падению в духе Шива Роя (возможно, "Наследие" закончилось, но его влияние на дух времени в одежде — нет). Только подумайте: полированные, "вылизанные" костюмы, блейзеры поверх водолазок, рубашки на пуговицах, юбки-карандаши и деловые сумки. Dior, Alexander McQueen, Valentino. Не стоит забывать о галстуках. Они, как известно, — всему шея.

Актуальные образы осень-зима 2023: небесный наряд

Если вы ищете что-то более причудливое, чем офисная одежда, рассмотрите наряд небесного цвета для более вдохновенного сезонного гардероба. От украшений в форме звезд в недавно переименованном (но всегда ослепительном) Rabanne до планетарных принтов и причесок, бросающих вызов гравитации у Thom Browne, до мерцающих тканей у Giambattista Valli и Gucci и даже ослепительной обуви — этой осенью все о галактическом гламуре.

Осенний тренд 2023: ремни и пряжки

Ремни и пряжки на подиумах сезона осень-зима 2023 года, вероятно, являются производными от прошлого сезона холодного времени года — как утилитарной одежды, так и байкерской моды. Жесткая фактурная одежда способствует апгрейду вашей обуви и аксессуаров в духе Живанши, Алайи и Питера До, но мы также видим, как эти смелые детали превращаются в бретельки для платьев, бахрому по краям, а также улучшения и фурнитуры для нарядов от таких дизайнеров, как Монсе и Блюмарин.

Осенний тренд 2023: ансамбли с открытыми плечами

Есть что-то исконно романтичное в том, чтобы надеть этот уютный осенний трикотаж, когда листья начинают менять цвет и становиться желто-красными. Добавьте к этому фрагменты из кожи, и вы получите совсем не скучный образ. Этой осенью все, от Режины Пе и Циммермана до Виктории Бекхэм, Ральфа Лорена и Balmain, проявляют особую любовь к ансамблям с открытыми плечами в виде платьев в пол, структурированных топов и, конечно же, классических вязаных свитеров.

Тенденция осени 2023: яркие колготки

Добавьте смелых ярких красок в свой осенне-зимний гардероб с помощью ярких колготок. В Versace были чулочно-носочные изделия оранжевых и розовых оттенков, в Miu Miu — зеленые и синие, в Rochas — пурпурные и красные, а в Rev — пурпурные и желтые. Дополнительный бонус: для участия в этом грандиозном мероприятии не нужен большой бюджет. Разноцветные колготки ярких оттенков можно приобрести почти в любом ТРЦ страны.

Тенденция осени 2023: Красный

Красный цвет действительно является цветом желания в этом сезоне, во многом, благодаря выдающимся образам Valentino. Дом моды, который сделал барби-кор актуальным еще задолго до того, как фильм вышел на экраны, теперь рекламирует новый оттенок этой осени. И если это не достаточная причина, чтобы поддержать все вещи любовного и вишневого цветов, возможно, тот факт, что на борту присутствуют такие тяжеловесы индустрии, как Жакмюс, Стелла Маккартни, Lanvin, Loewe и Prada, сыграют свою роль. Список можно продолжить.

Осенний тренд 2023: нейтральные оттенки

Это простой факт природы: на каждое действие есть равное и противоположное действие. Это правило применимо и к моде. В ответ на рост популярности Barbiecore во всей его ярко-розовой красе весной и уходящим летом, осенне-зимние подиумы были наводнены ультра-простыми и благородными нейтральными оттенками: белыми и черными, шоколадными и кремовыми, серыми и темно-зелеными. Эти гладкие оттенки — символ вечно прохладной, тихой и роскошной эстетики, заставляют нас в этом сезоне стремиться максимально использовать минимализм.

Тенденция осени 2023: возвращение 2010-х

Стиль последних нескольких лет во многом определялся тенденциями 2000-х годов, которые доминировали в начале 2000-х годов, но в более поздних коллекциях мы замечаем постепенный и хронологический сдвиг в сторону моды 2010-х годов. Обратите внимание: в тренде высокие-низкие силуэты (Versace и Rochas); формы с баской (Брэндон Максвелл и Туве); и асимметричный подол с оборками (Acne Studios и Coach).