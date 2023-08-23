Жена Мэттью Макконахи рассказала о "непростых" отношениях со свекровью

Камила Алвес призналась, что мать ее мужа называла ее именами его бывших подружек.

Камила Алвес, жена актера Мэттью Макконахи, рассказала о сложных отношениях со свекровью. Мэри Кэтлин "Кей" Маккейб, начала "проверять" ее, когда она начала встречаться с актером в 2006 году. Об этом пишет Daily Mail.

Камила Алвес вышла замуж за лауреата премии "Оскар" в 2012 году, у них трое детей.

Макконахи ранее подробно описал свое восьмилетнее отчуждение от матери в своих мемуарах 2020 года "Зеленые огни".

Камила Алвес со свекровью

41-летняя бразильская модель рассказала о непростом начале отношений с Кей в новом выпуске подкаста Southern Living's Biscuits & Jam.

Камила и Мэттью начали встречаться в 2006 году и когда они впервые появились вместе на фото, мать актера начала ее проверять.

"Она действительно меня проверяла. Я имею в виду, действительно изводила меня. Она называла меня именами всех бывших девушек Мэттью, она говорила со мной на ломаном испанском", — вспоминала Камила.

Затем Камила описала инцидент, который заставил Кей наконец принять ее как часть семьи. Она заключила контракт на работу моделью в Стамбуле и получила дополнительный билет на самолет первого класса и бесплатное проживание в отеле. Так что она просто сказала матери Мэттью: "Ма Мак, ты едешь со мной".

"Всю дорогу туда, всю дорогу до Стамбула она рассказывала мне все эти истории и вкладывала все это в мою голову. Когда мы приземлились, я подумала: "Хорошо, хорошо. Дай мне пристегнуться. Дай мне подготовиться к этой ситуации", — вспоминает Камила. На третий день пребывания в Стамбуле откровенность достигла пика и модель поняла, что пришло время постоять за себя. В итоге они очень откровенно поговорили и это, по словам Камилы было эмоционально. Но в итоге она заслужила уважения свекрови и она перестала ее изводить.

Камила рассказала, что с того дня у нее со свекровью сложились прекрасные отношения, хотя временами они могут быть "сложными". И теперь они любой начинающийся конфликт нивелируют шутками.

Камила Алвес со свекровью

Камила не единственная в семье, кому в какой-то момент было трудно ладить с Ма Мак.

Известно, что Мэтью не разговаривал со своей матерью в течение восьми лет после того, как она постоянно сливала их личные разговоры в прессу, что побудило его в конечном итоге установить с ней "некоторые границы".

"Я говорил с ней, а потом вдруг все это оказывалось в газетах", — рассказывал Мэттью на шоу Говарда Стерна в 2020 году. Но серьезно поссорился он с матерью после того, как она без его ведома провела экскурсию по его дому для журналистов.

Когда Стерн спросил, перестал ли он разговаривать со своей матерью после того, как она показала кровать, на которой "он потерял девственность", он объяснил, что те годы были "тяжелыми".

Теперь актер снова общается с матерью. Она даже жила с его семьей во время пандемии в 2020 году.

Мэттью Макконахи с семьей

"Восемь лет было тяжело, но мы прошли через это и сейчас находимся на другой стороне. Это хорошо", — говорил Мэттью.

Напомним, Мэттью Макконахи и Камила Алвес начали встречаться в 2006 году, а поженилась пара в 2012 году. Они воспитывают троих детей: Леви, 15 лет, Виду, 13 лет, и Ливингстона, 10 лет.

Ранее Фокус писал о том, как Мэттью Макконахи экстремально менял внешность ради роли в фильме "Золото".