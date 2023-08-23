72-летняя Джейн Сеймур появилась на обложке глянца и рассказала о секретах молодости

"Девушка Бонда" позировала в длинном платье с цветочным принтом.

72-летняя актриса Джейн Сеймур появилась на обложке Saga Magazine, и дала откровенное интервью о секретах своей молодости.

Джейн, которая была девушкой Бонда в фильме "Живи и дай умереть" с Роджером Муром в 1973 году, совершенно не изменилась с той поры. И поразила поклонников юной внешностью, позируя в платье с вырезом и босоножками на платформе.

72-летняя актриса рассказала, что во многом обязана своей генетике и ухаживает за собой с использованием самых доступных средств. Например, она умывается два раза в день с помощью детского шампуня.

В беседе с журналистом звезда сериала "Доктор Куинн, женщина-врач" рассказала, что не соблюдает никаких специальных диет, но предпочитает здоровую средиземноморскую еду.

"Я не ем много мяса. Я занимаюсь спортом, но не каждый день. У меня дома в Малибу есть тренажер для пилатеса-реформера, но, занимаюсь я им от силы два раза в неделю", — рассказала актриса.

"Время от времени я голодаю, поскольку это перезагружает тело. Я крашу волосы каждые три недели и делаю ботокс, но мне как актрисе это не очень подходит, потому что ограничивает самовыражение. А мешки из-под глаз мне удалили 32 года назад. Вот и все", — призналась она, упомянув, что делала пластику груди в сорок лет.

Хотя жизнь звезды кажется гламурной, жизнь Джейн не всегда была похожа на сказку.

Джейн Сеймур в сериале "Доктор Куинн, женщина-врач" Фото: Instagram janeseymour

Она была замужем и развелась четыре раза: первый раз она вышла замуж за режиссера Майкла Аттенборо в 1971 году (они расстались через два года); во второй раз за писателя Джеффри Планеру в 1977 году (брак распался через год).

Ее третьим мужем и отцом ее детей, 41-летней Кэтрин и 38-летнего Шона, был бизнесмен Дэвид Флинн, за которого она вышла замуж в 1981 году.

Он не только изменил ей, но и десять лет спустя оставил ее банкротом и без гроша в кармане.

Четвертым мужем актрисы стал актер Джеймс Кич, с которым она развелась в 2015 году после 22-летнего брака и двоих детей, близнецов Джона и Кристофера, которым сейчас 27 лет.

Свой третий брак Джейн Сеймур описала, как "один из самых ужасных периодов в своей жизни".

"Но уже на следующий день после того, как я обнаружила, что уже почти оказалась на улице, мне предложили роль в фильме "Доктор Куинн, женщина-врач". Поэтому, когда случаются ужасные вещи, могут происходить и хорошие вещи. Я решила не зацикливаться на негативе", — шутит актриса.

Джейн Сеймур

У нее нет горечи ни к одному из своих бывших. Она регулярно встречается с Майклом, Джеффри и Джеймсом, а также с их партнерами и детьми, а недавно помогла Дэвиду Флинну пережить период болезни.

"Это все в прошлом, он и Джеймс — отцы моих детей. Они семья. Семья есть семья. Вы не можете позволить чему-либо ожесточить вас, потому что это уничтожит вас", — говорит актриса.

Сейчас она встречается с Дэвидом Грином, но замуж больше выходить не хочет.

"Дэвид скорее отличный друг и компаньон; кто-то, кого я очень люблю и уважаю. Но чем старше я становлюсь, тем более независимой я себя чувствую. Еще одного брака не будет", — признается актриса.

Теперь звезда возвращается на телеэкраны, чтобы сыграть суперсыщицу в сериале "Гарри Уайльд расследует".

Она пошутила, что встретилась со сценаристом Дэвидом Логаном, они вместе выпили бутылку вина, а потом она спросила, кого он видит в главной роли, а он ответил: "Тебя, только тебя".

Гарри Уайльд — профессор английского языка на пенсии, ставшая сыщицей. Она живет в Дублине, разбирается в классической литературе, а также любит выпить, заводит бесчисленные интрижки и много ругается.

Джейн Сеймур шутит, что она не слишком похожа на Гарри.

"Я пью. Я иногда ругаюсь, но у меня нет интрижек. Но с возрастом я стала свободней духом и Гарри мне нравится", — говорит актриса.

Джейн Сеймур Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году Джейн Сеймур побывала на свадьбе своего сына в Южной Корее. Актриса показала фото с очаровательной свадьбы, которая прошла в Сеуле.