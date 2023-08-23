Зендая в эффектном образе появилась на обложке американского Elle

Фотографировал звезду Стивен Кляйн, а стилизовал съемку Лоу Роуч, который ранее работал с актрисой.

Зендая появилась на обложке нового номера американского Elle и рассказала о сотрудничестве с Лоу Роучем, который занимался новой съемкой, своей работе и о том, как подбирает для себе одежду и роли.

Она шутит, что ее худший модный образ был в 2012 году для ее первого пресс-туру для ее шоу Shake It Up на канале Disney.

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На ней брюки-клеш, полосатый кардиган в стиле Уолдо, пиджак цвета морской волны и желтая футболка. В то время у нее не было бюджета на одежду. Но у нее был Лоу Роуч.

Зендая

"Я злюсь на него по сей день. Мол, зачем ты втянул меня в это?", — шутит она. С Лоу она познакомилась еще в 14 лет и он стал ее первым стилистом. Он тогда управлял своим чикагским бутиком Deliciously Vintage.

Для интервью Зендая встретилась в отдельной задней комнате в Crossroads Kitchen, элитном веганском ресторане в Западном Голливуде. И рассуждая о своем стиле, она одета в джинсы с высокой талией и поясом, шелковистую черную рубашку на пуговицах и лоферы Chanel.

"Поскольку я становлюсь старше, вы знаете, я не могу играть подростка до конца своей жизни", — говорит она.

Зендая

В течение многих лет актриса занимала исключительную позицию кинозвезды нового поколения и постоянной музы моды с блеском старого голливудского очарования, которое началось с того, что в 22 года она вырвалась из диснеевских образов и сыграла Ру Беннетт в нашумевшей "Эйфории". В 2020 году она стала самой молодой актрисой, получившей премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

До сих пор она выбирала роли, которые подчеркивают ее чувство юмора. А недавно она снялась в картине "Претенденты" режиссера Луки Гуаданьино. "Претенденты" должны были стать фильмом открытия 80-го Венецианского кинофестиваля (30 августа 2023 года), но 25 июля стало известно, что их заменит фильм Эдоардо Де Анджелиса "Команданте".

Во время съемок в Бостоне весной 2022 года Зендая начала замечать, насколько более известной она стала за короткий промежуток времени. Даже для актрисы, имя которой было нарицательным на протяжении половины своей жизни, каждый уровень славы предполагает перекалибровку. "После последнего "Человека-паука" и последнего сезона "Эйфории" произошли внутренние изменения. Раньше я могла ходить куда угодно. Но в Бостоне я сразу возвращалась домой. Все шли тусоваться в бар или куда-нибудь, а я говорила: "Я бы с радостью, но думаю, что могу испортить всем вечер", — актриса вспоминает, как пошла в магазин за подушкой и на кассе ее фотографировали десятки фанатов.

А несколько недель назад, находясь в Италии, ее сфотографировали, выгуливающей свою собаку Нун.

"Я думала, что я могу прогуляться по Венеции. Нет, я не могу. Мне пришлось собрать его какашки, и я подумала: Господи, пожалуйста, не фотографируй, как я собираю дерьмо моей собаки", — шутит она.

Эмоциональная привязанность Зендая к моде частично исходит от ее матери, которой при росте 193 см приходилось шить одежду на заказ.

"Ей всегда казалось, что она не может наслаждаться определенным стилем, потому что на нее не шьют вещи, или потому, что люди всегда комментируют ее рост, и она стеснялась этого. Но я также чувствовала, что какая-то часть ее души любила моду. Но это было скрыто. Я думаю, она опосредованно пережила мои эксперименты", — вспоминает актриса.

Выросшая застенчивой театральной девочкой в ​​Окленде, Зендая одевалась в самые странные наряды, которые только могла найти.

Ее родители поощряли ее эксперименты. Ее бабушки были очаровательны и позволяли ей рыться в их шкафах, где Зендая находила винтажные вещи и украшения. Она вспоминает, как помогала своей бабушке по отцовской линии, которой сейчас 94 года, накрасить ее туфли лаком для ногтей в тон ее одежде для церкви.

В то время как Зендая заняла позицию востребованной законодательницы моды, завоевав титулы представителей брендов с такими известными именами, как Valentino, Lancôme, Bulgari и Louis Vuitton, Роуч процветал вместе с ней, выдвигая точку зрения знаменитого стилиста на передний план. Поэтому, когда Роуч объявил о своем уходе в марте, частично ссылаясь на отраслевую политику, это было зловеще. Ранее в том же месяце вирусным стало видео, на котором он в смятении ищет место рядом с Зендаей на показе Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Поклонники интерпретировали язык ее тела как то, что она отвергла его, и беспокоились, что они расстались.

Зендая

Позже Роуч развеял слухи и сказал, что их отношения были непростыми, но он все еще обдумывал свой новый титул. По телефону он подтверждает, что вступил в официальную роль креативного директора Zendaya, и говорит: "Наши отношения похожи на семью, поэтому я не думаю, что куда-то уйду".

Напомним, ранее Том Холланд, который встречается с актрисой, пояснил, почему держал их отношения в тайне.