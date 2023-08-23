В бюстгальтере и украшениях Gucci: Дуа Липа ярко отпраздновала день рождения

Для своего особого дня звезда сцены выбрала total Look от итальянского модного дома.

Британская певица Дуа Липа ярко отпраздновала свой 28-й день рождения. В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала серию фотографий в эффектном образе.

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Артистка косовского происхождения продемонстрировала прозрачный черный бюстгальтер с монограммой Gucci в сочетании (1100 долларов за комплект из бюстгальтера и трусиков) с лавандовыми джинсами Gucci с низкой посадкой и кристаллическими украшениями из коллекции Resort 2024 бренда. Брюки вдохновлены парой из коллекции Gucci Тома Форда 1999 года.

Амбассадор Versace сочетала фиолетовые брюки с прозрачным коралловом болеро. Многослойные жемчужные и серебряные ожерелья, золотые серьги-кольца с жемчугом, огромные красные солнцезащитные очки Gucci и серебряная мини-сумка Gucci завершили эффектный ансамбль Липы.

"В восторге от своего 28-летия", — подписала публикацию певица.

Дуа Липа Фото: Instagram @dualipa

Липа отпраздновала свой день рождения на вечеринке на Ибице вместе со своим новым парнем, режиссером Роменом Гаврасом. На мероприятии также присутствовали друзья, в том числе Саймон Порте Жакмюс, основатель GCDS Джулиано Кальца (дизайнер ее любимых китчевых бикини, связанных крючком) и шведская поп-звезда Туве Ло.

Ранее Фокус писал, что Дуа Липа в трусах-брифах украсила обложку глянца.