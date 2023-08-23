Семилетний развод после трех лет брака. Холли Берри окончательно рассталась с Оливье Мартинесом

Хоть она и рассталась с актером в 2016 году, но она была вынуждена платить алименты бывшему супругу и делить с ним опеку над сыном Масео.

Холли Берри завершает развод с Оливье Мартинесом семь лет спустя после расставания, поскольку ей "приходилось платить 8 тысяч долларов в месяц", получая совместную опеку над сыном Масео. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса рассталась с мужем семь лет назад после всего лишь трех лет брака.

У них был брачный договор, но оставалось много нерешенных проблем.

Берри и Мартинеса были "некоторые нерешенные проблемы, связанные с опекой и алиментами" в отношении их сына Масео, которому сейчас девять лет, что привело к тому, что процесс развода была приостановлен.

Теперь бывшие супруги согласились на формальную опеку и алименты.

Холли Берри и Оливье Мартинес Фото: Getty Images

Оскароносная звезда теперь имеет "совместную юридическую и физическую опеку над Масео", сообщают журналисты после изучения документов суда Лос-Анджелеса.

И ей приходится платить Оливье 8000 долларов алиментов в месяц. Также она оплачивает расходы на медицинскую страховку Масео, терапию и школу.

Холли Берри будет опекать Масео с понедельника по среду, а Оливье получит его со среды по пятницу, утверждат журналисты. Если школы закроются, будут внесены изменения.

По выходным пара будет поочередно опекать Масео. И ей придется каждый месяц выписывать чек на содержание сына.

У актрисы также есть ребенок от ее бывшего Габриэля Обри, модели Versace. Дочь Нала уже выросла – ей исполнилось 15 лет.

Также утверждалось, что последний бойфренд Холли, музыкант Ван Хант, не будет участвовать в какой-либо семейной терапии.

Холли Берри и Ван Хант Фото: Instagram/Halle Berry

Юридические документы были поданы в Верховный суд округа Лос-Анджелес в этом месяце. И это официально разрешило все нерешенные вопросы.

Оливье Мартинес познакомился с Холли Берри на съемках фильма "Темный прилив", съемки которого проходили в Южной Африке в 2010 году, в том же году, когда они с Обри объявили о своем расставании.

Дела у гламурной пары развивались быстро, они подтвердили свою помолвку в марте 2012 года и поженились во Франции всего год спустя, 13 июля 2013 года.

В октябре того же года, через три месяца после свадьбы, у них родился сын Масео.

Это третий неудачный брак для Холли, которая была замужем дважды, прежде чем выйти замуж за Мартинеса — она ​​так и не вышла замуж за Обри, несмотря на то, что у них был общий ребенок.

Холли Берри и Габриэль Обри Фото: Getty Images

В совместном заявлении Холли и Мартинес заявили: "С тяжелым сердцем мы пришли к решению о разводе".

Они поссорились из-за инцидента в январе 2015 года в аэропорту Лос-Анджелеса, когда Оливье ударил сотрудника аэропорта Роналдо Оуэнса автокреслом, повалив его на землю. Холли и их сын тоже были там. В середине октября против актеров был подан иск на 5 миллионов долларов за нападение. Сообщалось, что это "обострило их конфликты".

Также Мартинес подрался с Габриэлем Обри, когда он привез дочь Налу к матери в 2012 году.

Обри заявил, что Оливье угрожал убить его. Они оба были госпитализированы из-за полученных травм.

В результате инцидента Обри был арестован и ему был выдан запретительный судебный приказ.

Все романы Холли Берри

В 1991 году актриса заявила, что потеряла восемьдесят процентов слуха на левом ухе из-за жестокого парня, но так и не назвала имя обидчика, по ее словам, это был кто-то известный в Голливуде.

Уэсли Снайпс

В том же году ее отношения с Уэсли Снайпсом подошли к концу, они вместе снялись в фильме "Лихорадка джунглей" 1991 года. И разошлись.

Джон Ронан

В 1993 году ее бывший бойфренд, обанкротившийся дантист Джон Ронан подал в суд на Холли на 80 тысяч долларов, утверждая, что помог ей начать карьеру в кино.

Дэвид Джастис

В январе 1993 года Холли вышла замуж за бейсболиста Дэвида Джастиса, предоставив спортсмену свой номер телефона через общеизвестного репортера. Берри и Джастис развелись в 1997 году, после того как актриса отрицала склонность к суициду и депрессию после расставания.

Эрик Бенет

Холли вышла замуж за своего второго мужа, автора песен Эрика Бенета, в январе 2001 года. Они завершили свой развод в январе 2005 года, после того как Бенет прошел курс лечения от сексуальной зависимости в 2002 году.

Габриэль Обри

В ноябре 2005 года Берри начала встречаться с франко-канадцем Габриэлем Обри после встречи на фотосессии Versace. В 2008 году она родила дочь Налу, а два года спустя, в апреле 2010 года, они расстались, так и не поженившись.

Оливье Мартинес

Вскоре после расставания с Обри Холли познакомилась и влюбилась в французского актера Оливье Мартинеса во время съемок фильма "Темный прилив" в Южной Африке. В 2013 году они поженились и у них родился сын Масео.

27 октября 2015 года Холли и Мартинес объявили о разводе.

Ван Хант

Сейчас актриса встречается с музыкантом Ваном Хантом. Впервые о романе с Ваном актриса сообщила в апреле 2021 года. До этого она только намекала на роман с ним, выкладывая фото разных частей его тела в свой Instagram.

Ван Хант – американский певец, автор песен и продюсер. Он выпустил дебютный альбом Van Hunt в 2004 году.

Напомним, Холли Берри и Анджелина Джоли вместе собираются продюсировать новый фильм.