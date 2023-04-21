Анджелина Джоли и Хэлли Берри вместе снимутся в новом триллере

Впервые две оскароносные актрисы – Анджелина Джоли и Хэлли Берри – объединяться на экране.

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47-летняя актриса Анджелина Джоли и 56-летняя актриса Хэлли Берри собираются сыграть главные роли и продюсировать новый проект "Мод против Мод". Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что компания Warner Bros. одержала победу над проектом после "ожесточенной войны между несколькими студиями".

Никаких подробностей сюжета не разглашается, проект был описан как "глобальный экшн-триллер типа "Бонд против Борна"", места действия которого будут объявлены позднее.

Это будет первый раз, когда Джоли, получившая "Оскар" в 2000 году за "Прерванную жизнь", и Берри, получившая "Оскар" в 2002 году за "Бал монстров", объединятся на экране.

Анджелина Джоли Фото: Скриншот

Обе актрисы хорошо разбираются в жанре боевиков. Джоли снялась в двух фильмах о расхитительнице гробниц, а также в "Мистер и миссис Смит" со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Берри сыграла девушку Бонда в "Умри, но не сейчас" 2002 года, а также в фильмах "Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум" и нескольких фильмах о Людях Икс.

Проект впервые появился на рынке в минувшие выходные и привлек несколько студий. В то время, как в последнее время стриминговые сервисы выигрывали такие громкие проекты, как этот, Warner Bros., как сообщается, сделали "впечатляющую восьмизначную ставку, которую вы не так часто видели от студий в наши дни".

Напомним, Хэлли Берри поделилась обнаженными селфи в душе.

Также Фокус писал, что Анджелина Джоли запускает свой бренд Atelier Jolie.