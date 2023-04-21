Анджеліна Джолі та Геллі Беррі разом знімуться у новому трилері

Вперше дві оскароносні акторки – Анджеліна Джолі та Геллі Беррі – об'єднуватимуться на екрані.

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47-річна акторка Анджеліна Джолі та 56-річна акторка Геллі Беррі збираються зіграти головні ролі та продюсувати новий проєкт "Мод проти Мод". Про це пише Deadline.

Наголошується, що компанія Warner Bros. здобула перемогу над проєктом після "запеклої війни між кількома студіями".

Жодних подробиць сюжету не розголошується, проєкт був описаний як "глобальний екшн-трилер типу "Бонд проти Борна"", місця дії якого будуть оголошені пізніше.

Це буде вперше, коли Джолі, яка отримала "Оскар" у 2000 році за "Перерване життя", і Беррі, яка отримала "Оскар" у 2002 році за "Бал монстрів", об'єднаються на екрані.

Анджеліна Джолі Фото: Скріншот

Обидві акторки добре знаються на жанрі бойовиків. Джолі знялася у двох фільмах про розкрадачку гробниць, а також у "Містер і місіс Сміт" зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Беррі зіграла дівчину Бонда в "Помри, але не зараз" 2002 року, а також у фільмах "Джон Вік: Глава 3 — Парабелум" та кількох фільмах про Людей Ікс.

Проєкт вперше з'явився на ринку минулими вихідними та залучив кілька студій. У той час, як останнім часом стрімінгові сервіси вигравали такі гучні проєкти, як цей, Warner Bros., як повідомляється, зробили "вражаючу восьмизначну ставку, яку ви не так часто бачили від студій у наші дні".

Нагадаємо, Геллі Беррі поділилася оголеними селфі у душі.

Також Фокус писав, що Анджеліна Джолі запускає свій бренд Atelier Jolie.