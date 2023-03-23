Голлі Беррі поділилася оголеними селфі в душі

56-річна актриса розмістила фото у соцмережах та зазначила, що головне, це "любов до себе".

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Актриса Голлі Беррі вкотре підтвердила, що у свої 56 років перебуває у чудовій формі та показала пару оголених селфі. Про це пише Daily Mail.

Голлі Беррі опублікувала фото, зроблені одразу після душу.

Голлі Беррі опублікувала оголені селфі з душу Фото: Instagram/Halle Berry

Актриса, яка нещодавно відвідала гала-вечерю разом зі своїм бойфрендом Ван Гантом, також написала коротке повідомлення у підписі до своєї публікації, щоб висловити, що вона відчувала "любов до себе", коли позувала для знімків.

Голлі Беррі опублікувала оголені селфі з душу Фото: Instagram/Halle Berry

Раніше актриса вже показувала свою підтягнуту фігуру у душі, рекламуючи свій оздоровчий бренд Re-Spin у лютому цього року.

Беррі запустила Re-Spin у 2017 році, і спочатку компанія орієнтувалася на продукти, пов'язані з фітнесом.

З того часу в останні роки лінія підприємця була переорієнтована на оздоровчий бренд.

Раніше Голлі Беррі розповідала про секрети своєї краси. Вона не снідає і рано лягає спати. До того ж, її щоденна рутина включає прийом ліків, оскільки актриса страждає від цукрового діабету 1-го типу, який їй діагностували в 1989 році. Вона впала в кому під час зйомок серіалу "Живі ляльки".

Голлі Беррі використовує легку косметику, що зволожує, уникає тієї, що сушить шкіру. І майже не користується парфумом. Вона жартує, що її діти проти цього.

Також вона розповідала про свій режим тренувань. Щоб підтримувати себе у формі, вона займається з зірковим тренером Пітером Лі Томасом.

Вправи дуже прості, Холлі робить їх із гантелями та гирями, але раніше її тренер розповідав, що можна займатися і без спортивного обладнання, а буквально з усім, що є під рукою.