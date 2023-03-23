Холли Берри поделилась обнаженными селфи в душе

56-летняя актриса разместила фото в соцсетях и отметила, что главное, это "любовь к себе".

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Актриса Холли Берри в очередной раз подтвердила, что в свои 56 лет находится в отличной форме и показала пару обнаженных селфи. Об этом пишет Daily Mail.

Холли Берри опубликовала фото, сделанные сразу после душа.

Холли Берри опубликовала обнаженные селфи из душа Фото: Instagram/Halle Berry

Актриса, которая недавно посетила гала-ужин вместе со своим бойфрендом Ван Хантом, также написала короткое сообщение в подписи к своему посту, чтобы выразить, что она чувствовала "любовь к себе", когда позировала для снимков.

Холли Берри опубликовала обнаженные селфи из душа Фото: Instagram/Halle Berry

Ранее актриса уже показывала свою подтянутую фигуру в душе, рекламируя свой оздоровительный бренд Re-Spin в феврале этого года.

Берри запустила Re-Spin в 2017 году, и изначально компания ориентировалась на продукты, связанные с фитнесом.

С тех пор в последние годы линия предпринимателя была переориентирована на оздоровительный бренд.

Ранее Холли Берри рассказывала о секретах своей красоты. Она не завтракает и рано ложится спать. К тому же ее ежедневная рутина включает прием лекарств, так как актриса страдает от сахарного диабета 1-го типа, который ей диагностировали в 1989 году. Она впала в кому во время съемок сериала "Живые куклы".

Холли Берри использует легкую, увлажняющую косметику, избегая той, что сушит кожу. И почти не пользуется парфюмом. Она шутит, что ее дети против этого.

Также она рассказывала о своем режиме тренировок. Чтобы поддерживать себя в форме она занимается с звездным тренером Питером Ли Томасом.

Упражнения очень просты, Холли делает их с гантелями и гирями, но ранее ее тренер рассказывал, что можно заниматься и без спортивных снарядов, а буквально со всем, что есть под рукой.