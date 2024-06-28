Холли Берри завела котят (фото)

Теперь у актрисы живут кошка, двое котят и две собаки.

57-летняя американская актриса Холли Берри поделилась со своими почти 8,7 млн подписчиков в Instagram новостью о том, что в ее семье пополнений. Звезда завела двух котят по имени Бутс и Коко.

По словам Холли, она обнаружила на своем участке семейство кошек.

"Представляем Бутса и Коко! Я нашла этих двух маленьких пушистых малышей у себя во дворе вместе с двумя их братьями и сестрами и их мамой! Я стерилизовала маму и выпустила ее обратно в свой двор, и теперь она наша уличная кошка, а еще двум малышам я нашла постоянный дом, а эти двое – наши новые любимцы. Здесь аншлаг!" – говорится в публикации.

На одном из снимков Холли держит котят. На фото также была изображена мама-кошка, которая остановилась у миски с водой, оставленной для нее снаружи. Кроме кошек, у Берри живут собаки Джаксу и Ро.

Примечательно, что 20 лет назад актриса сыграла главную роль в фильме 2004 года "Женщина-кошка". В 2021 году, после того как Зои Кравиц получила роль Женщины-кошки в фильме 2022 года "Бэтмен", Берри услышала похвалу от фанатов за свою роль, что побудило ее ответить шуткой.

"Я вижу всю любовь Женщины-кошки, всех. Где вы были, ребята, 17 лет назад?" — написала она в соцсети с плачущим и смеющимся смайликом.

Фильм с Холли "Женщина-кошка" был снят французским режиссером Питофом, а партнерами Берри по съемочной площадке стали Шэрон Стоун и звезда "Гриффинов" Алекс Борштейн.

Картина подверглась резкой критике и оказалась настолько провальной в финансовом отношении, что не смогла даже окупить свой бюджет в мировом прокате.

Сама Холли получила премию "Золотая малина" как худшая актриса, но ей хватило смелости выйти на сцену церемонии и самой принять ее. В одной руке она подняла свой приз, а в другой — "Оскар", который получила всего тремя годами ранее за "Бал монстров".

Холли Берри лично получила "Золотую малину"

"Спасибо вам, ребята, огромное вам спасибо. Я никогда в жизни не думала, что окажусь здесь и выигрываю Раззи!" ("Раззи" – второе название премии "Золотая малина").

В 2018 году Холли была удостоена чести на мероприятии Women In Communication в Нью-Йорке и выступила с речью, в которой рассказала о положительных сторонах Женщины-кошки. Она подчеркнула, что заработала на этой картине "уйму денег", которые изменили ее жизнь.

Ранее Фокус писал, что Холли Берри рассказала о дружбе с Анджелиной Джоли.