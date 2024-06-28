Голлі Беррі завела кошенят (фото)

Тепер у акторки живуть кішка, двоє кошенят і дві собаки.

57-річна американська акторка Голлі Беррі поділилася зі своїми майже 8,7 млн підписників в Instagram новиною про те, що в її сім'ї поповнень. Зірка завела двох кошенят на ім'я Бутс і Коко.

За словами Голлі, вона виявила на своїй ділянці сімейство кішок.

"Представляємо Бутса і Коко! Я знайшла цих двох маленьких пухнастих малюків у себе на подвір'ї разом із двома їхніми братами і сестрами та їхньою мамою! Я стерилізувала маму і випустила її назад у свій двір, і тепер вона наша вулична кішка, а ще двом малюкам я знайшла постійний дім, а ці двоє — наші нові улюбленці. Тут аншлаг!" — ідеться в публікації.

На одному зі знімків Голлі тримає кошенят. На фото також була зображена мама-кішка, яка зупинилася біля миски з водою, залишеної для неї зовні. Крім кішок, у Беррі живуть собаки Джаксу і Ро.

Примітно, що 20 років тому актриса зіграла головну роль у фільмі 2004 року "Жінка-кішка". 2021 року, після того як Зої Кравіц отримала роль Жінки-кішки у фільмі 2022 року "Бетмен", Беррі почула похвалу від фанатів за свою роль, що спонукало її відповісти жартом.

"Я бачу всю любов Жінки-кішки, всіх. Де ви були, хлопці, 17 років тому?" — написала вона в соцмережі зі смайликом, що плаче і сміється.

Фільм з Голлі "Жінка-кішка" був знятий французьким режисером Пітофом, а партнерами Беррі на знімальному майданчику стали Шерон Стоун і зірка "Гріффінів" Алекс Борштейн.

Картина зазнала різкої критики і виявилася настільки провальною у фінансовому плані, що не змогла навіть окупити свій бюджет у світовому прокаті.

Сама Голлі отримала премію "Золота малина" як найгірша акторка, але їй вистачило сміливості вийти на сцену церемонії і самій прийняти її. В одній руці вона підняла свій приз, а в іншій — "Оскар", який отримала лише трьома роками раніше за "Бал монстрів".

Голлі Беррі особисто отримала "Золоту малину"

"Спасибі вам, хлопці, величезне вам спасибі. Я ніколи в житті не думала, що опинюся тут і виграю Раззі!" ("Раззі" — друга назва премії "Золота малина").

У 2018 році Голлі була удостоєна честі на заході Women In Communication у Нью-Йорку і виступила з промовою, в якій розповіла про позитивні сторони Жінки-кішки. Вона підкреслила, що заробила на цій картині "купу грошей", які змінили її життя.

Раніше Фокус писав, що Голлі Беррі розповіла про дружбу з Анджеліною Джолі.