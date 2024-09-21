Довести догляд за собою до ідеалу: лікарка розповіла про основні нюанси комплексного душу

Багато людей часто проводять у душі небагато часу, обполіскуючи своє тіло, але іноді вони роблять виняток і приймають так званий комплексний душ. У момент його прийняття важливо не допустити пари критичних помилок і недоліків, попереджає лікар.

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Експертка в галузі косметичної медицини нещодавно поділилася покроковим посібником про те, як довести до досконалості комплексний душ — тенденцією догляду за собою, яка являє собою щось більше, ніж просто швидке ополіскування. Цей вид душу, який часто розглядають як сеанс пустощів, містить миття обличчя, волосся і, можливо, видалення волосся на тілі, і робиться приблизно один або два рази на тиждень через свою тривалість, пише Mirror Online.

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За словами доктора Ніколь Джеймс, щоб отримати максимальну користь і зберегти шкіру здоровою, необхідно дотримуватися певних правил. Доктор Джеймс наголосила на важливості ретельного ополіскування волосся, особливо після застосування кондиціонера. Залишки кондиціонера можуть призвести до закупорки пор і викликати появу висипань на спині, відомих як бакне. Цей простий, але дуже важливий крок допоможе забезпечити чистоту шкіри після кожного прийому душу.

Відлущування — ще один важливий компонент цієї процедури, як пояснює доктор Джеймс. Використання рукавички або вибір на користь гліколевого чи ретинолового засобу для миття тіла може значно поліпшити текстуру шкіри за рахунок видалення відмерлих клітин. Однак Джеймс застерігає від надмірного використання ретинолу, особливо на обличчі, через його сильну дію. Переваги відлущування виходять за рамки просто гладенької шкіри: воно допомагає впоратися з такими поширеними проблемами, як гіперпігментація і врослі волоски, сприяючи оновленню клітин шкіри.

Після очищення і відлущування Джеймс рекомендує закріпити зволоження за допомогою якісного зволожувального крему. Олія ши — один з її улюблених засобів для утримання вологи та зміцнення шкірного бар'єру. Вона також радить наносити зволожувальний крем на вологу шкіру для оптимального вбирання. Щоб завершити догляд, доктор Джеймс рекомендує використовувати олію для тіла після зволоження. Олія діє як завершальний шар, утримуючи вологу, надаючи шкірі сяйво і зберігаючи її м'якість протягом усього дня.

Її рекомендації знайшли відгук у користувачів соціальних мереж, багато з яких поділилися своїм ентузіазмом з приводу цієї процедури, висловивши схвалення своїм власним звичкам з догляду за шкірою. У ширшому контексті такі тенденції, як "комплексний душ", відображають зміни в процедурах догляду за собою, роблячи акцент не тільки на гігієні, а й на психічному здоров'ї та розслабленні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили способи позбавлення від сивини. Нове дослідження вчених вивчало складну тему реагування нашого волосся на стрес, а також методи його відновлення після важких життєвих ситуацій.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.