24 августа 2023 года: преподобных Феодора и Василия Печерских — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и гулять наедине.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобных Феодора и Василия Печерских. Они были киевскими монахами, жили в XI веке и отдали свою жизнь за веру в Христа (их убил Мстислав Святополкович). Феодор и Василий дружили на протяжении всей жизни и поддерживали друг друга в борьбе с мирскими соблазнами.
Мученикам Феодору и Василию принято молиться о помощи в делах и здоровье.
Также 24 августа отмечают День Независимости Украины.
Что нельзя делать 24 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- гулять наедине;
- лениться.
Народные приметы и поверья:
- утренний дождь означает, что такая погода продлится еще несколько дней;
- утренний туман к улучшению погоды;
- безветренная погода – скоро потеплеет;
- солнечный день — в сентябре будет мало осадков.
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Максим, Марк, Федор, Мария, Сусанна.
Родились в этот день:
1928 год — Левко Лукьяненко (ум. 2018), украинский правозащитник, диссидент, политический деятель;
1947 год — Пауло Коэльо, бразильский писатель-прозаик и поэт;
1988 год — Руперт Гринт, британский актер (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).
Также в этот день:
1853 год — впервые выпущены картофельные чипсы;
1949 год — вступил в силу договор о создании НАТО;
1991 год — Верховный Совет РСФСР принял Акт провозглашения Независимости Украины;
1995 год — выпуск Windows 95;
2006 год — Плутон больше не считается планетой Солнечной системы (перешел в разряд карликовых планет);
2006 год — представители пяти православных церквей Украины прочитали первую совместную молитву в Софийском соборе в Киеве.