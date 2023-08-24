Полякова, Каменских и Монатик: украинские звезды поздравили с Днем Независимости Украины 2023

К украинцам обратились деятели культуры и искусства с пожеланиями в 32-ю годовщину обретения Украиной независимости.

24 августа 2023 года Украину с Днем Независимости поздравляют не только политики, но и деятели шоу-бизнеса. Фокус собрал слова пожеланий в этот день от украинских музыкантов, блогеров, актеров и телеведущих.

Камалия

Украинская певица Камалия обратилась к поклонникам на фоне декоммунизированного монумента "Родина-мать" в Киеве. Артистка предстала в роскошном желто-голубом платье.

"С днем независимости, моя сильная, как никогда, страна. Верю в каждого украинца. Верю в наши ВСУ. Верю в нашу победу в счастливую Украину. Поздравляю вас, мои родные. Люблю", — обратилась к украинцам Камалия.

Камалия

Макс Барских

Украинский певец показал отрывок видеоработы на песню "Небо".

"С днем рождения, моя страна! Украина была, есть и будет🇺🇦", — написал уроженец Херсона.

Макс Барских

Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова представила новую песню "Пташка".

"Песня является символом несокрушимости всех, кто сегодня страдает от войны в нашей стране. Главной героиней mood-video к песне стала несокрушимая девочка Яна, которая пострадала в результате обстрела вокзала Краматорска", — написала знаменитость.

Трек посвящен 23-летней Оксане Баландиной, которая получила минно-взрывную травму, наступив на неизвестный предмет, когда возвращалась домой.

"Песня "Пташка" — это посвящение всем жертвам войны и тем, кто нуждается в поддержке в эти трагические для страны времена, которые обязательно закончатся нашей победой", — считает Полякова.

Новая песня Оли Поляковой

Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась снимками в черном мини-платье на фоне столичного монумента "Родина-мать" и процитировала Лину Костенко.

"С Днем Независимости Украины! 🇺🇦 Спасибо нашим защитникам и защитницам за постоянную борьбу! Низкий вам поклон🙏", — отметила звезда экрана.

Леся Никитюк

Даша Квиткова

Украинская блогер Даша Квиткова поделилась видео, на котором она идет по улицам Киева.

"С Днем Независимости, Украина🇺🇦 Ты непокорная, сильная и несокрушимая 🤍 Ты — свободная⚡️", — написала бывшая жена Никиты Добрынина.

Даша Квиткова

Алена Алена

Украинская рэперша Алена Алена показала рисунок, который ей сделала иллюстратор Валентина Романова.

"С Днем Независимости! Были, есть и будем! Спасибо Вооруженным Силам Украины за жизнь, за волю, за независимость💙💛", — обратилась знаменитость.

Алена Алена

Артём Пивоваров

Украинский певец Артем Пивоваров показал видео со своих концертов и кадры с украинскими защитниками под собственный трек "Манифест".

"Мы с тобой, моя дорогая, шагаем в унисон... Расцветай, мой дом ✊🏻 Расцветай, мой род!" — написал музыкант.

Артем Пивоваров

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских поделилась снимком на природе.

"Сегодня мы празднуем важную дату для нашей страны — день, когда Украина стала суверенной и независимой. Эта дорога была нелегкой, но наша воля, мужество и патриотизм превратили ее в реальность. Даже в самое сложное время мы никогда не теряли свою веру в свободную и независимую страну, поэтому пусть наша Украина остается такой сильной и несокрушимой и желаю чтобы все последующие годы прошли под мирным небом, с процветанием, благосостоянием и пониманием, что ни один враг не сломает украинцев! Слава Украине!" — написала жена Потапа.

Настя Каменских

Дмитрий Монатик

Украинский певец Дмитрий Монатик поделился архивным видео с песней "Ой, у лузі червона калина" на фоне Акта провозглашения независимости Украины 1991 года.

"С Днем Независимости, моя родная Украина!💙💛 От всего сердца поздравляю и бесконечно благодарю наших воинов, медиков, пожарных, учителей, работников ГСЧС и всех украинцев, которые каждый день борются за нашу победу! Мечтаю о том времени, когда всей страной и всем миром будем праздновать победу за одним столом! С праздником, дорогие Украинцы!" — написал уроженец Луцка.

Дмитрий Монатик поздравил с Днем Независимости Украины

Юлия Санина

Украинская певица и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина в честь праздника напела саундтрек из фильма "Троя" "Remember Me".

"Вспомнила эту песню и она особенно отозвалась во мне сегодня. Герои умирают, но слава о них вечна. Вечная, пока мы бережем эту славу в нашей памяти, песнях и историях. Думаю, что среди нас не останется ни одного человека, который забудет, какой ценой нам дается Независимость. Задача пронести эту память сквозь поколения и сохранить самое ценное", — обратилась к украинцам уроженка Киева.

Юлия Санина

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль представила свою новую песню "One Nation Under Love" в коллаборации с американским автором Дианой Уоррен.

"Я никогда не перестану и не устану быть убедительной, быть талантливой ради борьбы, которая очищает нас от прошлого и защищает нашу свободу! С Днем Независимости, дорогая Родина!" — написала Кароль.

Тина Кароль

София Ротару

Украинская певица София Ротару выложила открытку-поздравление в Instagram-stories.

"С Днем Независимости Украины! Победы и мира", — обратилась к поклонникам звезда сцены.

София Ротару поздравила с Днем Независимости Украины Фото: Скріншот

Катя Осадчая

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила не только украинцев с праздником, но и мужа Юрия Горбунова с днем рождения.

"Каждый год имеем двойной большой праздник в нашей семье @gorbunovyuriy с Днем рождения ❤️ А пожелание одно на два праздника — Победы! Люблю тебя. Все остальное лично", — написала мама троих детей, поделившись семейными кадрами.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Напомним, София Ротару поздравила украинцев с Днем Государственного флага Украины 2023.

Также Фокус писал о поздравлении с Днем Государственного флага от первой леди Елены Зеленской.