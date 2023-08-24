Сальма Хайек позировала в черном купальнике с пикантным вырезом

Знаменитость вместе с семьей проводит время в ее родной Мексике.

56-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек Пино продемонстрировала фигуру на новой фотографии с отдыха, которую она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда фильма "Фрида" порадовала поклонников на новом снимке, показав черный цельный купальник с глубоким вырезом, подчеркивающим ее формы. В сочетании с сексуальным купальником она также носила широкополую соломенную шляпу с черной лентой.

Хайек, которая восторгалась "человеком, который вырастил любовь всей моей жизни", отмечая в понедельник 81-й день рождения своего тестя-миллиардера, также дополнила образ парой черных лакированных босоножек на платформе.

Отдыхая на свежем воздухе и наслаждаясь любимым утренним напитком, актриса оставила свои волосы распущенными и завершила образ черными солнцезащитными очками.

На снимке Сальма позировала сидя в кресле в патио, скрестив ноги и поднимая кружку. Рядом со смайликами с кофе и переводом для своих испаноязычных поклонников она написала в подписи: "Кто любит кофе?"

Ранее Фокус писал о том, как 56-летняя Сальма Хайек выглядит без макияжа.