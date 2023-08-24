Стало известно, почему сыновья принцессы Евгении не имеют королевских титулов

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк не принадлежит к акристократии и не имеет никаких титулов.

Сыновья принцессы Евгении, Август и Эрнест, не имеют королевских титулов, и этому есть совершенно логическое объяснение, пишет Hello.

Внучка британской королевы, родившаяся принцессой, вышла замуж за финансиста Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года, который не имеет королевский корней. В феврале 2021 года у пары родился сын Август, а в мае 2023 года на свет появился второй ребенок, которого назвали Эрнестом.

Эрнест Бруксбэнк появился на свет в мае этого года

Поскольку отец мальчиков не имеет никаких титулов, то и его сыновьям они не полагаются. Поэтому Август и Эрнест оба известны как Мастер Бруксбэнк.

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Август Бруксбэнк со своей кузиной Сиенной

Что касается принцессы Беатрис, то ее дети могут иметь право на свои собственные титулы, но это не имеет отношения к британской королевской семье.

Ее муж Эдоардо Мапелли Моцци имеет итальянское происхождение и является графом, что делает принцессу "графиней" или также "Нобиле Донной".

Семья Мапелли Моцци принадлежала к итальянской знати до того, как страна стала республикой в 1946 году. Несмотря на то, что использование дворянских титулов в настоящее время не признается итальянским государством, их все равно можно указывать из вежливости.

"Эдоардо — единственный потомок мужского пола, передающий семью в следующее поколение, он граф — его жена автоматически станет графиней, и любой из их детей будет графом или благородной донной. Мы как семья отпраздновали 1000-летие в 1985 году, сохранив непрерывные документальные архивы. Мы одна из немногих семей в Италии, у которых есть все записи с того периода по сегодняшний день", – говорил Алессандро в преддверии свадьбы сына.

Таким образом, семилетний сын Эдоардо, Кристофер Вульф, рожденный в предыдущих отношениях, и его годовалая дочь Сиенна от принцессы Беатрис имеют право называться графом и Нобиле Донной соответственно.

Ранее Фокус писал, что дети принца Гарри и Меган Маркл, Арчи и Лилибет, получили титул принца и принцессы.