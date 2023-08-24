Зендая повторила стрижку Дженнифер Энистон (фото)

Звезда экрана призналась, что нуждалась в изменениях в жизни.

26-летняя американская актриса Зендая сменила прическу. Снимком в новом образе звезда "Эйфории" делится в своем Instagram.

Девушка Тома Холланда на новом фото в зеркале предстала в белом топе и синих джинсах с коричневым ремнем. К августовскому аутфиту знаменитость добавила коричневую сумочку и подвеску. Однако изюминкой лука актрисы стала ее новая прическа: звезда экрана подстригла волосы и покрасила их в более темный оттенок.

"Нужно немного обновиться", — прокомментировала перевоплощение Зендая.

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Зендая Фото: zendaya

Новая прическа Зендаи напоминает стрижку Рэйчел Грин (героини Дженнифер Энистон в культовом сериале "Друзья"). Она была довольно популярной в 90-х с выходом картины. Однако, вдохновлялась ли Зендая своей коллегой по цеху во время смены имиджа, точно неизвестно.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон в "Друзьях" Фото: Скриншот

Зендая является лауреатом многочисленных наград, включая две премии "Эмми", "Спутник", "Выбор народа", "Сатурн" и других. Возлюбленная "Человека-паука" начала свою карьеру как детская модель и дублер.

Напомним, Зендая почтила память своего покойного коллеги Ангуса Клауда, который ушел из жизни летом 2023 в возрасте 25 лет.

Также Фокус писал о появлении Зендаи на обложке американского Elle.