Зендая показала мурал, посвященный Ангусу Клауду (фото)

Звезда "Эйфории" ушел из жизни в возрасте 25 лет.

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26-летняя американская актриса Зендая показала мурал, посвященный ее покойному коллеге Ангусу Клауду, который ушел из жизни в возрасте 25 лет в конце июля 2023 года. Снимком знаменитость поделилась в своем Instagram.

Девушка Тома Холланда поделилась фотографией черно-белого мурала, нарисованного в честь Ангуса в его родном городе Окленд, Калифорния.

Друзья, близкие к покойному актеру, разрисовали мемориал, и в пятницу, 4 августа 2023 года, там состоялось открытие со свечами.

На нем изображен улыбающийся Ангус, а также различные чествования звезды, которые демонстрируют положительное влияние, которое он продолжает оказывать на свое сообщество.

Зендая также опубликовала фотографию уличного знака, на котором белой краской было написано "No Love Fades" (Любовь не исчезает). Непонятно, связан ли он с Клаудом.

Также непонятно, посетила ли Зендая мурал лично, или она повторно опубликовала фотографии, сделанные другими.

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Мурал, посвященный Ангусу Клауду Фото: Скріншот

Ангус умер в возрасте 25 лет в понедельник, 31 июля, в своем семейном доме в Окленде, штат Калифорния, после того, как он ранее пережил потерю отца.

Ангус Клауд Фото: Twitter

Его мать, которая позвонила в 911, сообщила о "возможной передозировке".

Фото: скріншот

Напомним, Зендая высказалась по поводу смерти своего коллеги по цеху.

Также Фокус писал о вероятной причине смерти Ангуса Клауда, по мнению его матери.