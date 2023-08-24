Джефф Безос закончил ремонт за 28 млн долларов в гигантском поместье возле Сиэтла

В соцсетях появились первые фото роскошного имения миллиардера на озере Вашингтон.

Третий богатейший человек в мире усердно расширяет свою империю недвижимости, а также проводит лето на своей новой суперяхте стоимостью 500 миллионов долларов. И в соцсетях появились первые фото его огромного поместья на эксклюзивном полуострове у Сиэтла, США. Об этом пишет Daily Mail.

Поместье расположено в Медине, богатом пригороде Сиэтла, штат Вашингтон, куда ведет самый длинный в мире сухопутный мост.

Сообщается, что третий богатейший человек в мире приобрел два объекта недвижимости в богатом пригороде в 1998 и 2005 годах, за которые он заплатил в общей сложности 60 миллионов долларов.

После масштабной реконструкции участков в середине 2000-х годов основная резиденция теперь представляет собой особняк в тюдоровском стиле площадью 25 000 квадратных футов с шестью спальнями и девятью ванными комнатами.

Там также есть крытый и открытый бассейны, большой гостевой дом и личный выход на набережную к озеру Вашингтон.

На втором участке есть тщательно продуманный ландшафтный сад и еще один большой дом, который, как сообщается, Безос использовал в качестве своего офиса.

На территории также есть два больших причала, навес для лодок и небольшая водная горка.

Значительная реконструкция, проведенная в поместье в 2010 году, оценивается в 28 миллионов долларов, из которых в общей сложности на поместье было потрачено 88 миллионов долларов. Сейчас это свыше 118 миллионов долларов с поправкой на инфляцию.

На полуостров Медина можно попасть из Сиэтла по самому длинному сухопутному мосту в мире, длина которого составляет 2350 метров через озеро Вашингтон. Полуостров Тони также известен тем, что там долгое время жил Билл Гейтс со своей женой Мелиндой.

Обширная презентация недвижимости состоялась всего через несколько недель после того, как Безос купил особняк на набережной в Индиан-Крик-Виллидж в заливе Бискейн в Майами. Покупка произошла вне рынка в июне — 59-летний Безос в то время держал свою личность в секрете.

Дом с тремя спальнями на искусственном барьерном острове занимает территорию площадью 2,8 акра и был построен в 1965 году.

Ранее он принадлежал связанной с Панамой компании MTM Star International, которая приобрела его за 1,4 миллиона долларов в 1982 году.

Основатель Amazon, стал последним жителем "Бункера миллиардеров" на юге Флориды.

По мере того, как Безос расширяет свой впечатляющий портфель недвижимости, который также включает дома в Беверли-Хиллз, Манхэттене, Техасе и Вашингтоне, округ Колумбия, он также недавно завершил строительство своей грандиозной яхты, стоимость которой составляет 500 миллионов долларов.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Он и его теперь уже невеста Лорен Санчес отправились в длительный круиз на яхте "Кору", что означает "новые начинания".

На борту яхты они принимали таких гостей, как Опра Уинфри, Крис Дженнер и Билл Гейтс.

Влюбленные были замечены во множестве роскошных мест, включая Портофино, Сен-Тропе и Канны.

Яхта высотой 230 футов, которую Безос сдал в эксплуатацию в 2018 году, в настоящее время удерживает рекорд самой высокой суперяхты в мире. А ее нос украшает скульптура, изображающая Лорен Санчес.