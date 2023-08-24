Раскрыта причина отсутствия принца Гарри и Меган Маркл в Балморале 8 сентября 2023 года
Герцоги Сассекские не присоединятся к королевской семье в день годовщины смерти королевы Елизаветы II.
Стало известно, почему на самом деле принц Гарри и Меган Маркл не посетят Балморал на годовщину смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2023 года. Об этом пишет Hello Magazine.
Королевская семья Великобритании начала прибывать в замок Балморал, Шотландия, на ежегодные летние каникулы, которые в этом году проводит король Чарльз III. А 8 сентября 2023 года они почтят память покойной королевы Елизаветы II в годовщину ее смерти. Известно, что младший сын монарха и его жена Меган Маркл не появятся там.
Хотя многие предполагают, что это связано с ссорами в королевской семье после отъезда герцога Сассекского из Великобритании, его документальным сериалом от Netflix и скандальными мемуарами "Запасной", но на самом деле может быть совсем другая причина.
Первенец герцогов, четырехлетний принц Арчи, посещает дошкольное учреждение в США, недалеко от их особняка в Монтесито, и, в отличие от Великобритании, учебный год в США обычно начинается в августе, так что есть вероятность, что их сын уже вернулся к учебе, поэтому родители должны быть рядом с ним.
Впрочем, супруги посетят Европу в рамках проведения "Игр Непокоренных" в Германии в этот период.
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Для двоюродных братьев Арчи, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, школа начнется только в начале сентября.
Шотландское поместье Балморал вызывает "сложные воспоминания" из прошлого у принца Гарри, и он ранее рассказывал, что посетить замок было трудно, поскольку это была резиденция, где он и принц Уильям получили трагическую весть о смерти их мамы, принцессы Дианы в августе 1997 года.
Напомним, принц Гарри не сможет помириться с женой принца Уильяма без "благословения" Меган Маркл.
Также Фокус писал о запланированном визите принца Гарри в Лондон в сентябре 2023 года.