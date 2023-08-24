Принц Гарри вернется в Британию на годовщину смерти королевы
Но он не планирует видеться с королем Чарльзом или принцем Уильямом и приедет без Меган Маркл.
Принц Гарри собирается вернуться в Великобританию на годовщину смерти королевы Елизаветы. При этом встречаться с братом, или отцом он не планирует. Об этом пишет Daily Mail.
Никаких публичных или частных мероприятий в годовщину смерти королевы не запланировано.
Сообщается также что принц Гарри прилетит без Меган Маркл.
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Герцог Сассекский собирается вылететь из Калифорнии в Лондон, чтобы появиться на мероприятии благотворительной организации WellChild, посвященном достижениям и стойкости тяжелобольных молодых людей.
Церемония награждения состоится всего за день до первой годовщины кончины королевы Елизаветы 8 сентября, но, по словам инсайдеров, принц "не намерен" видеться со своим братом или отцом во время своего визита.
Источники добавили, что, хотя эта трогательная дата станет для семьи хорошим поводом урегулировать свои разногласия в память о покойной королеве, они утверждают, что отношения между герцогом, его братом и отцом остаются "напряженными".
В отличие от глобального излияния горя в прошлом году и дней государственных мероприятий, не запланировано никаких публичных или частных семейных собраний в честь годовщины королевы, которая умерла в Балморале в прошлом году в возрасте 96 лет во время своего традиционного летнего отпуска в замке.
Принц Гарри является покровителем WellChild уже 15 лет и регулярно посещает ежегодную церемонию награждения.
Ожидается, что этим летом король Чарльз и королева Камилла проведут день смерть королевы, не появляясь на публике.
Ожидается, что принц Эндрю также появится в шотландской резиденции в сопровождении своих дочерей. Неизвестно, посетят ли замок и другие члены королевской семьи.
Избегая Шотландии, герцог вылетит в Дюссельдорф на Игры непобежденных, которые начнутся через несколько дней.
42-летняя герцогиня Сассекская не будет останавливаться в Великобритании по пути на игры, а полетит прямо в Германию из Калифорнии.
Говоря о быстрой остановке принца в Великобритании, инсайдер рассказал: "Хотя некоторые могут предположить, что для семьи было бы неплохо уладить свои разногласия, возможно, даже в памяти покойной королевы до этого еще далеко".
Источник добавил, что отношения остаются "напряженными" после критики принца Гарри в адрес 74-летнего короля Чарльза и 41-летнего принца Уильяма в его откровенном документальном фильме Netlfix и взрывных мемуарах "Запасной".
В последний раз троих членов королевской семьи видели вместе на коронации короля 6 мая, но принц Гарри улетел домой сразу после окончания службы в Вестминстерском аббатстве, пропустив большую часть торжеств на выходных. Меган не присутствовала на коронации.
В последний раз братьев видели вместе с женами во время прогулки возле Виндзорского замка после смерти королевы в сентябре прошлого года.
Пока Гарри будет находиться в Великобритании, неясно, где он найдет приют. Поскольку в начале этого года его выселили из коттеджа Фрогмор окончательно.
Инсайдеры предположили, что, хотя принц Гарри не увидится с Уильямом и Чарльзом, он мог бы найти время, чтобы увидеться со своими кузинами, принцессой Беатрис и принцессой Евгенией, с которыми он поддерживает близкие отношения.