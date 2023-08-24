Принц Гарри вернется в Британию на годовщину смерти королевы

Но он не планирует видеться с королем Чарльзом или принцем Уильямом и приедет без Меган Маркл.

Related video

Принц Гарри собирается вернуться в Великобританию на годовщину смерти королевы Елизаветы. При этом встречаться с братом, или отцом он не планирует. Об этом пишет Daily Mail.

Никаких публичных или частных мероприятий в годовщину смерти королевы не запланировано.

Сообщается также что принц Гарри прилетит без Меган Маркл.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Герцог Сассекский собирается вылететь из Калифорнии в Лондон, чтобы появиться на мероприятии благотворительной организации WellChild, посвященном достижениям и стойкости тяжелобольных молодых людей.

Церемония награждения состоится всего за день до первой годовщины кончины королевы Елизаветы 8 сентября, но, по словам инсайдеров, принц "не намерен" видеться со своим братом или отцом во время своего визита.

Источники добавили, что, хотя эта трогательная дата станет для семьи хорошим поводом урегулировать свои разногласия в память о покойной королеве, они утверждают, что отношения между герцогом, его братом и отцом остаются "напряженными".

В отличие от глобального излияния горя в прошлом году и дней государственных мероприятий, не запланировано никаких публичных или частных семейных собраний в честь годовщины королевы, которая умерла в Балморале в прошлом году в возрасте 96 лет во время своего традиционного летнего отпуска в замке.

Принц Гарри с братом и бабушкой Фото: Getty

Принц Гарри является покровителем WellChild уже 15 лет и регулярно посещает ежегодную церемонию награждения.

Ожидается, что этим летом король Чарльз и королева Камилла проведут день смерть королевы, не появляясь на публике.

Ожидается, что принц Эндрю также появится в шотландской резиденции в сопровождении своих дочерей. Неизвестно, посетят ли замок и другие члены королевской семьи.

Избегая Шотландии, герцог вылетит в Дюссельдорф на Игры непобежденных, которые начнутся через несколько дней.

42-летняя герцогиня Сассекская не будет останавливаться в Великобритании по пути на игры, а полетит прямо в Германию из Калифорнии.

Говоря о быстрой остановке принца в Великобритании, инсайдер рассказал: "Хотя некоторые могут предположить, что для семьи было бы неплохо уладить свои разногласия, возможно, даже в памяти покойной королевы до этого еще далеко".

Источник добавил, что отношения остаются "напряженными" после критики принца Гарри в адрес 74-летнего короля Чарльза и 41-летнего принца Уильяма в его откровенном документальном фильме Netlfix и взрывных мемуарах "Запасной".

В последний раз троих членов королевской семьи видели вместе на коронации короля 6 мая, но принц Гарри улетел домой сразу после окончания службы в Вестминстерском аббатстве, пропустив большую часть торжеств на выходных. Меган не присутствовала на коронации.

Принц Гарри на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty

В последний раз братьев видели вместе с женами во время прогулки возле Виндзорского замка после смерти королевы в сентябре прошлого года.

Пока Гарри будет находиться в Великобритании, неясно, где он найдет приют. Поскольку в начале этого года его выселили из коттеджа Фрогмор окончательно.

Инсайдеры предположили, что, хотя принц Гарри не увидится с Уильямом и Чарльзом, он мог бы найти время, чтобы увидеться со своими кузинами, принцессой Беатрис и принцессой Евгенией, с которыми он поддерживает близкие отношения.