Принц Гарри остался близок только с двумя членами королевкой семьи

Принц Гарри может жить за тысячи миль, но он остается в близких отношениях с двоюродными сестрами.

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Разлад между принцем Гарри и королевской семьей был "действительно напряженным" для его близких. Однако, несмотря на то, что сейчас герцог Сассекский живет далеко от родного дома, он по-прежнему дружит и постоянно общается с принцессами Беатрис и Евгенией. Об этом пишет People.

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Напряженность между Гарри и Меган с королевской семьей, особенно его отцом королем Чарльзом и братом принцем Уильямом, была "действительно стрессовой" для Беатрис и Евгении, рассказал инсайдер.

"Вся эта драма между ним и Меган, и разлад с остальной семьей, была настоящим стрессом для девочек. На это тяжело смотреть, потому что они видят обе стороны этого", — говорит источник, добавляя, что принцессы "понимают и живут" с этим.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения Фото: Getty Images

Инсайдер добавляет, что принц Уильям "знает, какова его конечная цель и где он будет, и однажды он станет королем. Жизнь Уильяма вращается вокруг его роли и, конечно же, его семьи. Будущее, которое, очевидно, сильно отличается от будущего Гарри. По сути, у них разные приоритеты и разные точки зрения".

Связь принца Гарри с принцессой Беатрис и принцессой Евгенией была недавно продемонстрирована на коронации короля Чарльза III 6 мая. Гарри вошел в Вестминстерское аббатство. улыбаясь и болтая с Беатрис, ее мужем Эдоардо Мапелли Моцци, Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбэнком. Герцог Сассекский занял место в третьем ряду между Джеком и принцессой Александрой.

Коронация короля Чарльза III Фото: Getty Images

Хотя напряженность в семье в конечном итоге привела к тому, что 38-летний принц Гарри, 38 лет и 42-летняя Меган Маркл отказались от своих королевских ролей в 2020 году, а отношения оставались натянутыми после выхода его мемуаров "Запасной" в январе, герцог Сассекский приехал на коронацию по долгу службы и любви к отцу.

"В конце концов, он будет рядом со своим отцом", — сказал тогда анонимно его близкий друг.

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