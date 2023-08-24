Тату-мастер Анджелины Джоли прокомментировал ее "послание Брэду Питту" (фото)

Накануне поклонники голливудской актрисы заподозрили, что она набила очередное тату, посвященное экс-супругу.

Тату-мастер Анджелины Джоли прокомментировал ее "послание Брэду Питту" на пальцах. Ответ поклонникам голливудской знаменитости "Мистер К" оставил в Instagram.

После того, как несколькими днями ранее тату-мастер Анджелины Джоли показал ее таинственную татуировку на средних пальцах, комментаторы задавались вопросом, можно ли в этих двух строках читать "F-k Brad" после их длительного и скандального развода.

Он уточнил, что тату не является отсылкой к бывшему мужу Джоли и отцу ее детей.

"Это не связано с Брэдом Питтом", — прокомментировал свой же пост "Мистер К".

Один фанат быстро ответил: "Да, не знаю, почему люди так думают. Он — старая новость!"

Другой пользователь сети согласился, что "люди такие странные, что всегда вставляют этого мужчину в ее жизнь. Она уже удалила одну татуировку, которую делала для него".

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Новая татуировка Анджелины Джоли

Другой любознательный комментатор спросил, связано ли это с брендом актрисы "Atelier Jolie".

Напомним, Анджелина Джоли заинтриговала новой татуировкой.

Также Фокус писал о новой работе 15-летней дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта.