Мадонна в образе total black была замечена в аэропорту с сыном Дэвидом (фото)

Звезда вернулась домой после празднования дня рождения в Лиссабоне.

65-летняя американская певица Мадонна была замечена по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Вместе с ней был ее 17-летний сын Дэвид. Об этом пишет Daily Mail.

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Для перелета из Лиссабона, где она отметила свои 65 лет скромной вечеринкой в кругу близких друзей, знаменитость выбрала стильный образ total black. Королева поп-музыки надела темно-синюю кофту, объемную черную куртку-бомбер и мешковатые черные брюки.

Мадонна дополнила ансамбль спортивными кроссовками, черной шляпой и солнцезащитными очками. Звезда сцены завершила свой наряд большой белой сумкой.

Ее сын выглядел стильно, надев синие штаны, белую футболку, синию кофту на молнии и черно-белые кроссовки Adidas. Юноша нес в руках две дорожных сумки.

Напомним, Мадонна отметила свой 65-й день рождения в круг близких на скромной вечеринке в Лиссабоне, где она проживала с 2017 по 2020 год. Звезда остановилась в отеле Pestana Palace вместе с друзьями.

Ранее, в день рождения Мадонны, Фокус писал о самых известных ее возлюбленных. ﻿