Король вернулся! Timbаland анонсировал новую песню с Нелли Фуртадо и Джастином Тимберлейком

Новый трек, название которого пока не разглашается, будет представлен 1 сентября.

Спустя 16 лет после грандиозного успеха трека Give It to Me в исполнении Timbаland, Нелли Фуртадо и Джастина Тимберлейка, занявшего первое место в Billboard Hot 100, трио объявило о воссоединении для работы над новым хитом, о чем на своей странице в соцсети сообщил Timbaland.

Он опубликовал архивные кадры с выступления Тимберлейка, Фуртадо и себя на "Вечернем шоу с Джеем Лено" с песней Give It to Me. На экране мелькают краткие видеофрагменты и вырезки из заголовков, демонстрирующие эволюцию карьеры Timbаland и его отношений с Нелли и Джастином. Тут же – кадры недавних встреч и работы над треком. Он указал и дату релиза песни – 1 сентября 2023 года.

"Смотри, как я работаю, король вернулся. Альбом в ноябре", – добавил Timbаland в сториз.

Диск, пока еще не имеющий названия, станет первым альбомом Timbаland после пластинки 2009 года Shock Value II, которая достигла 36-го места в Billboard 200. И Тимберлейк, и Фуртадо также поделились тизером в своих Instagram-историях.

Заявление Timbаland было сделано почтчи ерез месяц после того, как он поделился в Instagram постами, где он и Тимберлейк разговаривают по FaceTime с Фуртадо, пока они оба работали над предстоящим шестым студийным альбомом Тимберлейка.

Timbаland и Нелли Фуртадо Timbаland и Джастин Тимберлейк

"Команда мечты", — подписал он пост.

Все три артиста выпустили синглы в этом году. В марте Timbаland объединился с рэпером Whole Lotta Money BIA для совместной работы под названием I’m That Bitch. В июне Фуртадо представила свой первый за пять лет сингл Eat Your Man, созданный при содействии Dom Dolla и достигший 15-го места в рейтинге Hot Dance/Electronic Songs.

Песня Give It to Me сделала Фуртадо, Timbаland и Тимберлейка лидерами мировых хит-парадов

Что касается Тимберлейка, то 12 июля он участвовал в записи ремикса на песню Коко Джонс под названием ICU, которая поднялась на 62-е место в Hot 100.

