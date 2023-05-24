Джастин Тимберлейк повторно сделал предложение своей жене

Звездная пара считается одним из самых крепких союзов Голливуда.

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Номинантка на премию "Эмми" Джессика Бил назвала своего мужа, 10-кратного обладателя премии "Грэмми" Джастина Тимберлейка, "моим парнем" на снимке с поля для гольфа, которым она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях 42-летний американский музыкант повторил предложение: "Я знаю, это звучит безумно, но ты выйдешь за меня замуж?"

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Как оказалось, Джессика, подписывая так селфи, имела в виду описание профиля Джастина в TikTok: "Парень Джессики Бил".

Тимберлейк изменил свою биографию после того, как пользователь соцсети, который, по-видимому, не узнал музыканта, поздравил его с тем, что у него есть девушка, которая "похожа на Джессику Бил".

TikTok Джастина Тимберлейка Фото: TikTok @justintimberlake

Американская актриса и певец поженились в 2012 в Италии. Через три года у звездной пары родился первый общий ребенок – сын Сайлас Рэндалл. Летом 2022 Тимберлейк и Бил стали родителями во второй раз — у супругов родился еще один сын Финеас.

А впервые о романтических отношениях между знаменитостями заговорили еще в 2007. До этого одним из самых ярких романов Джастина Тимберлейка стали отношения с Бритни Спирс.

Напомним, Джастин Тимберлейк поделился редкими фотографиями с женой и детьми в честь Дня Матери.

Также Фокус писал, что Джастина Тимберлейка и Джессику Бил заметили во время романтического уик-энда в Италии.