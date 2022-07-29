10 лет в браке. Джастина Тимберлейка заметили на свидании с женой (фото)
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил являются одной из самых красивых пар Голливуда.
41-летнего американского певца и актера Джастина Тимберлейка заметили на свидании с его женой, Джессикой Бил. Об этом пишет People.
В настоящее время звездная пара отдыхает в Италии. И накануне местные папарацци заметили Джастина и Джессику за поцелуями на одном из пляжей.
Для летнего итальянского отдыха жена Джастина Тимберлейка выбрала леопардовое бикини, а американский певец надел черную кофту, зеленые шорты и панамку.
В 2022 супруги празднуют 10 лет жизни в официальном браке. А слухи об их романтических отношениях начали ходить еще в 2007 году. Пара редко выходит на публику и пытается держать свою личную жизнь подальше от папарацци и общественности.
В 2015 году у Тимберлейка и Бил родился первенец, сын Сайлас Рэндалл, а летом 2021 актриса и певец стали родителями во второй раз. У супругов родился сын Финеас.
Напомним, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил вышли вместе на публику.
Также Фокус писал о роскошном имении Джастина Тимберлейка в Голливуде, которое певец продает за рекордные 35 млн долларов.