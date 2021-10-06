Джастин Тимберлейк продает за рекордные 35 миллионов долларов свое имение в Голливуде

Джастин купил участок еще в 2002 году всего за восемь миллионов и с той поры цена дома на Голливудских холмах изрядно подросла

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил выставили на продажу свой роскошный особняк в Голливуда за 35 миллионов долларов. Об этом пишет Architectural Digest.

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40-летний музыкант купил участок площадью 10 акров в еще в 2002 году за 8 миллионов долларов на пике своей карьеры в бойз-бэнде "N Sync и еще до женитьбы на актрисе Джессике Бил. Тогда певец встречался с Бритни Спирс. Ранее участок принадлежал актрисе Хелен Хант.

Фото: Hilton & Hyland

[ + – ] Дом Джастина Тимберлейка и Джессики Бил на Голливудских холмах Фото: Hilton & Hyland

С той поры на участке появился огромный особняк в испанском стиле с девятью спальнями, каскадным бассейном и парком.

Расположен дом на территории бывшего поместья Эррола Флинна, знаменитого актера и секс-символа 1930-х гг. в конце улице Малхолланд Драйв, прославленной в одноименном фильме Дэвида Линча.

Недавно дом был отремонтирован звездным дизайнером интерьеров Эсти Стэнли, которая занималась имениями Патрика Демпси, Эллен Помпео и Криса Эванса.

Именно здесь росли дети Джессики и Джастина: сыновья Сайлас и Финеас. А на то, что домом владеет творческая пара, указывает огромная гримерная и большой кинозал.

[ + – ] Гримерная в доме Джастина Тимберлейка Фото: Hilton & Hyland

[ + – ] Кинотеатр в доме Тимберлейка Фото: Hilton & Hyland

Впрочем, на улице Джастин с семьей не останется. Он владеет ранчо в штатах Монтана и Теннесси, а также пентхаусом в Нью-Йорке.

Напомним, недавно СМИ показали новый дом-бункер Канье Уэста, который, как журналисты уверены, он купил за 57 миллионов долларов после развода с Ким Кардашьян.