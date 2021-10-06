Джастін Тімберлейк продає за рекордні 35 мільйонів доларів свій маєток у Голлівуді

Джастін придбав ділянку ще у 2002 році всього за вісім мільйонів, і з того часу ціна будинку на Голлівудських пагорбах неабияк підросла

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл виставили на продаж свій розкішний особняк у Голлівуді за 35 мільйонів доларів. Про це пише Architectural Digest.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

40-річний музикант придбав ділянку площею 10 акрів ще у 2002 році за 8 мільйонів доларів на піку своєї кар'єри в бой-бенді "N Sync" і ще до одруження з актрисою Джессікою Біл. Тоді співак зустрічався з Брітні Спірс. Раніше ділянка належала актрисі Гелен Гант.

Фото: Hilton & Hyland

[ + – ] Будинок Джастіна Тімберлейка і Джессіки Біл на Голлівудських пагорбах Фото: Hilton & Hyland

З того часу на ділянці з'явився величезний особняк в іспанському стилі з дев'ятьма спальнями, каскадним басейном і парком.

Розташований будинок на території колишнього маєтку Еррола Флінна, знаменитого актора і секс-символу 1930-х рр. у кінці вулиці Малхолланд Драйв, прославленої в однойменному фільмі Девіда Лінча.

Нещодавно будинок був відремонтований зірковим дизайнером інтер'єрів Есті Стенлі, яка займалася маєтками Патріка сДемпсі, Еллен Помпео і Кріса Еванса.

Саме тут підростали діти Джессіки і Джастіна: сини Сайлас і Фінеас. А на те, що будинком володіє творча пара, вказує величезна гримерка і великий кінозал.

[ + – ] Гримерна в будинку Джастіна Тімберлейка Фото: Hilton & Hyland

[ + – ] Кінотеатр у будинку Тімберлейка Фото: Hilton & Hyland

Втім, на вулиці Джастін із сім'єю не залишиться. Він володіє ранчо в штатах Монтана і Теннессі, а також пентхаусом у Нью-Йорку.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ показали новий будинок-бункер Каньє Веста, який, як журналісти впевнені, він придбав за 57 мільйонів доларів після розлучення з Кім Кардаш'ян.