10 років у шлюбі. Джастіна Тімберлейка помітили на побаченні з дружиною (фото)

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл є однією з найкрасивіших пар Голлівуду.

41-річного американського співака та актора Джастіна Тімберлейка помітили на побаченні з його дружиною, Джессікою Біл. Про це пише People.

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Наразі зіркова пара відпочиває в Італії. І напередодні місцеві папараці помітили Джастіна та Джессіку за поцілунками на одному з пляжів.

Для літнього італійського відпочинку дружина Джастіна Тімберлейка обрала леопардове бікіні, а американський співак надягнув чорну кофту, зелені шорти та панамку.

[ + – ] Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл в Італії

У 2022 подружжя святкує 10 років життя в офіційному шлюбі. А чутки про їхні романтичні стосунки почали ходити ще у 2007 році. Пара рідко виходить на публіку та намагається тримати своє особисте життя подалі від папараці та громадськості.

У 2015 у Тімберлейка та Біл народився первісток, син Сайлас Рендалл, а влітку 2021 акторка та співак стали батьками вдруге. У подружжя народився син Фінеас.

[ + – ] Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл в Італії

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл вийшли разом на публіку.

Також Фокус писав про розкішний маєток Джастіна Тімберлейка у Голлівуді, який співак продає за рекордні 35 млн доларів.