Джастін Тімберлейк вийшов у світ зі своєю дружиною (фото)

Пара не часто виходить разом на публіку.

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41-річний американський музикант та актор Джастін Тімберлейк вийшов на червону доріжку разом зі своєю дружиною Джессікою Біл. Про це пише Elle.

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Як відомо, зіркове подружжя відвідало прем'єру фільму "Кенді", у якому Джессіка зіграла головну роль. 41-річний Джастін прийшов підтримати свою дружину у стильному смокінгу Dior, а його супутниця обрала для виходу у світ білосніжний костюм — укорочений топ та широкі штани на високій посадці. Як аксесуари дружина Джастіна Тімберлейка обрала золоті прикраси. Волосся акторка розпустила та накрутила їх легенькими локонами.

[ + – ] Джастін Тімберлейк з дружиною Джессікою

Пара разом близько 10 років. Вони одружилися у 2012 році в Італії. А через рік у Джастіна та Джессіки народилася перша дитина — син Сайлас Рендалл. У 2020 році в зіркового подружжя народився ще один син Фінес. З того часу вони рідко виходять разом на публіку, присвятивши себе родинним справам.

На запитання, як можна зберегти теплі почуття та міцний шлюб протягом 10 років рутини 40-річна Джессіка Біл відповіла: "Я повинна віддати Джастіну належне в цей момент, за те, що він завжди каже мені: "Ми можемо бути одруженими, але ми повинні продовжувати зустрічатися", і це правда. Ви просто повинні продовжувати знаходити час одне для одного, і ви повинні продовжувати робити одне одного пріоритетом. І робіть разом те, що вам подобається".

"Це не завжди легко, як ми всі знаємо, але ці моменти дотику роблять усі важкі часи приємними", — додала дружина Джастіна Тімберлейка.

Нагадаємо, восени 2021 року Джастін Тімберлейк продавав свій маєток у Голлівуді за 35 мільйонів доларів.

Також Фокус активно стежить за вагітністю колишньої дівчини Джастіна Тімберлейка — співачки Брітні Спірс. Артистка чекає на народження своєї третьої дитини, а напередодні вона вчергове виклала своє оголене фото.