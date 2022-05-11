Джастін Тімберлейк вийшов у світ зі своєю дружиною (фото)
Пара не часто виходить разом на публіку.
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41-річний американський музикант та актор Джастін Тімберлейк вийшов на червону доріжку разом зі своєю дружиною Джессікою Біл. Про це пише Elle.
Як відомо, зіркове подружжя відвідало прем'єру фільму "Кенді", у якому Джессіка зіграла головну роль. 41-річний Джастін прийшов підтримати свою дружину у стильному смокінгу Dior, а його супутниця обрала для виходу у світ білосніжний костюм — укорочений топ та широкі штани на високій посадці. Як аксесуари дружина Джастіна Тімберлейка обрала золоті прикраси. Волосся акторка розпустила та накрутила їх легенькими локонами.
Пара разом близько 10 років. Вони одружилися у 2012 році в Італії. А через рік у Джастіна та Джессіки народилася перша дитина — син Сайлас Рендалл. У 2020 році в зіркового подружжя народився ще один син Фінес. З того часу вони рідко виходять разом на публіку, присвятивши себе родинним справам.
На запитання, як можна зберегти теплі почуття та міцний шлюб протягом 10 років рутини 40-річна Джессіка Біл відповіла: "Я повинна віддати Джастіну належне в цей момент, за те, що він завжди каже мені: "Ми можемо бути одруженими, але ми повинні продовжувати зустрічатися", і це правда. Ви просто повинні продовжувати знаходити час одне для одного, і ви повинні продовжувати робити одне одного пріоритетом. І робіть разом те, що вам подобається".
"Це не завжди легко, як ми всі знаємо, але ці моменти дотику роблять усі важкі часи приємними", — додала дружина Джастіна Тімберлейка.
Нагадаємо, восени 2021 року Джастін Тімберлейк продавав свій маєток у Голлівуді за 35 мільйонів доларів.
Також Фокус активно стежить за вагітністю колишньої дівчини Джастіна Тімберлейка — співачки Брітні Спірс. Артистка чекає на народження своєї третьої дитини, а напередодні вона вчергове виклала своє оголене фото.