Джастин Тимберлейк вышел в свет со своей женой (фото)

Пара не часто выходит вместе на публику.

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41-летний американский музыкант и актер Джастин Тимберлейк вышел на красную дорожку вместе со своей женой Джессикой Бил. Об этом пишет Elle.

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Как известно, звездные супруги посетили премьеру фильма "Кэнди", в котором Джессика сыграла главную роль. 41-летний Джастин пришел поддержать свою жену в стильном смокинге Dior, а его спутница выбрала для выхода в свет белоснежный костюм – укороченный топ и широкие брюки на высокой посадке. В качестве аксессуаров жена Джастина Тимберлейка выбрала золотые украшения. Волосы актриса распустила и накрутила их легкими локонами.

[ + – ] Джастин Тимберлейк с женой Джессикой

Пара вместе около 10 лет. Они поженились в 2012 году в Италии. А через год у Джастина и Джессики родился первый ребенок – сын Сайлас Рэндалл. В 2020 году у звездных супругов родился еще один сын Финес. С этого времени они редко выходят вместе на публику, посвятив себя семейным делам.

На вопрос, как можно сохранить теплые чувства и крепкий брак в течение 10 лет рутины 40-летняя Джессика Бил ответила: "Я должна отдать Джастину должное в этот момент, за то, что он всегда говорит мне: "Мы можем быть женаты, но мы должны продолжать встречаться", и это правда. Вы просто должны продолжать находить время друг для друга, и вы должны продолжать делать друг друга приоритетом. И делайте вместе то, что вам нравится".

"Это не всегда легко, как мы все знаем, но эти моменты соприкосновения делают все трудные времена приятными", — добавила жена Джастина Тимберлейка.

Напомним, осенью 2021 года Джастин Тимберлейк продавал свое имение в Голливуде за 35 миллионов долларов.

Также Фокус активно следит за беременностью бывшей девушки Джастина Тимберлейка — певицей Бритни Спирс. Артистка ждет рождения своего третьего ребенка, а накануне она в очередной раз выложила свое обнаженное фото.