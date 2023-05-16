Джастин Тимберлейк поделился редкими фотографиями с женой и детьми

Джастин Тимберлейк сказал несколько приятных слов о своей жене в День матери.

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42-летний американский музыкант Джастин Тимберлейк поделился трогательными фотографиями в Instagram со своей женой, 40-летней актрисой Джессикой Бил и их сыновьями — 3-летним Финеасом и 7-летним Сайласом. Звезда трогательно поздравил супругу с Днем матери.

"Вот этот человек. Мама, партнер, гениальная, красивая, крутая… Ты всегда рядом со мной и этими мальчиками, независимо от времени дня и ночи. Я в восторге от тебя и безмерно благодарен за то, что ты наша. Мы любим тебя, мамочка! Любовь навсегда. Твои маленькие мальчики и большой ребенок, которому ты сказала "да", — написал Тимберлейк под публикацией.

Появившись на шоу Дрю Бэрримор в ноябре, Джессика поделилась, что чувствует, что ее "постоянно тянет в миллион направлений" как маму двоих детей.

"Нелегко сбалансировать всю свою жизнь, пытаясь быть рядом со своими детьми и проводить время со своими партнерами и друзьями, а также время для себя, а затем и для своей карьеры, — призналась она. — Это очень трудно. Я чувствую, что меня постоянно тянет в миллион направлений, и я думаю, что делаю все хорошо, а внутри это похоже на сумасшедший суматох океанских волн, и я схожу с ума в попытке во всем этом разобраться".

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: Getty Images

Напомним, Джастина Тимберлейка и Джессику Бил заметили во время романтического уик-энда в Италии.

Также Фокус писал об откровенном платье Джессики Бил, в котором актриса вышла в свет вместе с мужем.