Джастін Тімберлейк поділився рідкісними фото з дружиною та дітьми

Джастін Тімберлейк сказав кілька приємних слів про свою дружину у День матері.

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42-річний американський музикант Джастін Тімберлейк поділився зворушливими фото в Instagram зі своєю дружиною, 40-річною акторкою Джессікою Біл та їхніми синами — 3-річним Фінеасом та 7-річним Сайласом. Зірка зворушливо привітала дружину з Днем матері.

"Ось ця людина. Мама, партнер, геніальна, красива, крута… Ти завжди поряд зі мною та цими хлопчиками, незалежно від часу дня і ночі. Я в захваті від тебе і безмежно вдячний за те, що ти наша. Ми любимо тебе, матуся! Кохання назавжди. Твої маленькі хлопчики і велика дитина, якій ти сказала "так", — написав Тімберлейк під публікацією.

З'явившись на шоу Дрю Беррімор у листопаді, Джессіка поділилася, що відчуває, що її "постійно тягне до мільйона напрямків" як маму двох дітей.

"Нелегко збалансувати все своє життя, намагаючись бути поряд зі своїми дітьми та проводити час зі своїми партнерами та друзями, а також час для себе, а потім і для своєї кар'єри, — зізналася вона. — Це дуже важко. Я відчуваю, що мене постійно тягне в мільйон напрямів, і я думаю, що роблю все добре, а всередині це схоже на божевільний метушні океанських хвиль, і я божеволію в спробі у всьому цьому розібратися".

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джастіна Тімберлейка та Джессіку Біл помітили під час романтичного вік-енду в Італії.

Також Фокус писав про відверту сукню Джессіки Біл, в якій актриса вийшла у світ разом із чоловіком.