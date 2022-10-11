Джессіка Біл у відвертій сукні вийшла у світ з чоловіком Джастіном Тімберлейком

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк відвідали гала-концерт Дитячої лікарні Лос-Анджелеса у Barker Hanger у Санта-Моніці, у Каліфорнії.

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На благодійному заході 40-річна Джесіка блискуче виглядала в образі з кутюрної колекції Giambattista Valli. Чорна максісукня з глибоким V-подібним декольте доповнена багатошаровим оздобленням з пір'я та атласних бантів.

Свій вечірній образ Джесіка Біл доповнила кількома каблучками на пальцях, сережками з діамантами, недбалою укладкою та легким макіяжем.

Її супроводжував чоловік Джастін Тімберлейк. Для публічної появи він вибрав чорний смокінг та штани, доповнивши костюм білою сорочкою та краваткою-метеликом.

Пара досить давно не з'являлася на громадських заходах. Знаменитості виглядали стильно та елегантно і охоче позували фотографам.

Раніше Фокус писав про те, що Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк сходили на побачення після 10 років шлюбу.