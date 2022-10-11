Джессика Бил в откровенном платье вышла в свет с мужем Джастином Тимберлейком

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк посетили гала-концерт Детской больницы Лос-Анджелеса в Barker Hanger в Санта-Монике, в Калифорнии.

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На благотворительном мероприятии 40-летняя Джессика блистала в образе из кутюрной коллекции Giambattista Valli. Черное макси-платье с глубоким V-образным декольте дополнено многослойной отделкой из перьев и атласных бантов.

Свой вечерний образ Джессика Бил дополнила несколькими кольцами на пальцах, серьгами с бриллиантами, небрежной укладкой и легким мейкапом.

Ее сопровождал муж Джастин Тимберлейк. Для публичного появления он выбрал черный смокинг и брюки, дополнив костюм белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

Пара достаточно давно не появлялась на публичных мероприятиях. Знаменитости выглядели стильно и элегантно и охотно позировали фотографам.

Ранее Фокус писал о том, что Джессика Билл и Джастин Тимберлейк сходили на свидание после 10 лет брака.