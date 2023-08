В сети появился эксклюзивный ролик со съемок "Барби" с поющим Райаном Гослингом

Гослинг сам исполнил песню, которая попала в британские хит-парады. Его пение впечатлило не только зрителей, но и режиссера фильма "Барби" Грету Гервиг.

Зачастую наблюдать за моментами съемок популярных фильмов не менее интересно, чем увидеть готовый результат работы огромной команды. И это неудивительно, ведь ситуации, которые остаются за кулисами, порой, говорят больше, чем самая красивая картинка. Памятуя об этом, звукозаписывающий лейбл Atlantic Records на своем YouTube-канале показал эксклюзивные кадры, как записывалась одна из самых известных композиций из нашумевшего фильма Греты Гервиг "Барби" I’m just Ken. Всего за три дня после публикации видео просмотрели свыше 2,3 млн человек, и эта цифра продолжает расти.

На опубликованных кадрах видны рабочие моменты записи эпизода, когда расстроенный Кен в исполнении Райана Гослинга поет о том, что он всего лишь Кен, и счастлив только тогда, когда Барби (Марго Робби) смотрит на него.

В видео включены смешные моменты со съемок, показаны репетиции и подготовка к записи, где актеры смеются над неловкими моментами, шутят и дурачатся на съемочной площадке. Тут же – кадры работы актеров с хореографами, запись трека в студии, смеющаяся Грета Гервиг и другие ситуации, которые показывают, что съемки проходили весело.

Более внимательные заметили в клипе ударника Guns N' Roses и Foo Fighters Джоша Фриза. Ронсон привлек его, чтобы вывести композицию на новый уровень.

История композиции I’m just Ken

Песню написал продюсер Марк Ронсон, и изначально ее не должен был исполнять Гослинг. Команда думала найти какого-то более профессионального исполнителя, однако тут вмешался сам Райан и попросил разрешения самому спеть балладу. Он напомнил, что в свое время был участником "Клуба Микимауса", давшего миру Кристину Агилеру, Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка, а значит, мог попадать в ноты.

Однако когда Гослинг исполнил композицию, эффект превзошел все ожидания Гервиг и Ронсона. Такое проникновенное исполнение трека даже вызвало разговоры о премии "Оскар" за образ куклы, которая всегда была на втором месте после культовой Барби.

Песня I’m just Ken ворвалась в британский топ-40 вместе с еще пятью хитами из фильма, побив все рекорды саундтреков. Песни "What Was I Made For" Билли Айлиш, "Dance The Night Away" Дуа Липы и "Barbie World" Ники Минаж и Ice Spice оказались в рейтинге на третьей, четвертой и пятой строчках соответственно.

Что касается композиции, исполненной Кеном-Райаном, что она оказалась на 25 месте.

