Тренер Райана Гослинга рассказал, как актер тренировался для фильма "Барби"
Для фильма Райан Гослинг, как и другие актеры, играющие Кенов, должны были быть в идеальной форме.
42-летний Гослинг и другие Кены в фильме "Барби", в том числе Симу Лю , Кингсли Бен-Адир и Нкути Гатва, использовали девятиминутную тренировку корпуса, чтобы укрепить мышцы пресса и оставаться в тонусе. Ведь в фильме они должны были выглядеть идеальными куклами Кенами. И тренировал их звездный тренер Дэвид Хиггинс. Об этом пишет GQ.
"Я работал с актерами над "Вечными" и "Лигой справедливости". Всегда интересно, когда есть люди с разным уровнем физической подготовки. Мы используем тренажерный зал, чтобы сформировать сплоченную группу", — рассказывал Хиггинс.
Личный тренер Гослинга, Дэвид Хиггинс, который много лет работал с самой Барби, Марго Робби , отвечал за то, чтобы все Кены стали кукольно идеальными.
Актеры вкладывали всю свою "энергию" в групповые тренировки всего тела, включавшие в себя поднятие тяжестей и пилатес, а помимо занятий Хиггинса, ежедневно часами занимались танцами для многочисленных танцевальных номеров.
Хиггинс отметил, что групповые занятия оказались очень полезны. Ведь все друг друга мотивировали и поддерживали.
"Если один человек сдавался, другой мог подойти и сказать: "Давай, давай сделаем это". Я действительно полюбил эту группу парней. Они такие позитивные", — рассказал Хиггинс.
Также парни играли в баскетбол и пинг-понг в перерывах между съемками.
"Райану понравились упражнения с планкой и подтягивания. Симу и Нкути больше нравились отжимания и специальные скручивания мышц живота, которые мы делали. Все просто хорошо проводили время, хоть и выкладывались по полной", — добавил он.
Когда дело дошло до диеты Кенов, не было сокращения углеводов или каких-либо конкретных ограничений.
Главным правилом было отсутствие обработанных пищевых продуктов — "ничего, что упаковано в пластик" — и прерывистые интервалы голодания. Но это касалось только Райана, потому что его график был плотней, чем у остальных Кенов. И Хиггинс рассказал о некоторых упражениях, которые делали актеры для идеального пресса.
Тренировка Кенов для фильма "Барби" и идеального пресса
Перекат назад
Сядьте прямо, согнутые колени прижаты к груди, руки лежат на голенях. Отклонитесь назад, чтобы верхняя часть спины легла на коврик, не отрывая ноги от пола. Повторите, возвращаясь в вертикальное положение, а затем снова опускаясь.
Подъем ног
Лягте на спину, левая нога скрестите с правой. Приподнимите ноги над полом. Выполните медленное вращение влево, затем вправо, после чего медленно опустите на пол. Выполняйте это упражнение в течение минуты, затем поменяйте правую ногу на верхнюю и повторите.
Подъем по канату
Лягте на спину. Представьте, что между вашими поднятыми ногами натянута веревка, и вы пытаетесь ухватиться за нее, подтягиваясь на одной руке за другой, с рывком влево, вправо, влево, вправо в конце каждого рывка.
Ножницы
Сядьте, согнув колени. Отклонитесь назад, чтобы почувствовать напряжение в животе. Поднимите лодыжки и покачайте ногами влево-вправо, насколько это возможно в любом направлении. Если вы действительно хотите почувствовать боль, добавьте в середине каждого движения подъем колена к груди.
Напомним, ранее режиссер фильма Грета Гервиг рассказала, стоит ли ожидать вторую часть фильма "Барби".