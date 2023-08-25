25 августа 2023 года: мучеников Фотия и Аникиты — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и планировать поездки.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Фотия и Аникиты. Аникита был военным в Малой Азии. Когда при императоре Диоклетиане преследовали христиан, Аникиту жестоко мучили, а затем бросили в тюрьму, где он пробыл три года. На суде он продолжал прославлять Христа. Тогда присоединился к нему племянник Фотий, поцеловал его цепи и начал величать единого Бога. Император приказал обеих тяжело мучить, а затем бросить в разгоряченную печь, где они закончили свою жизнь мученической смертью.

Что нельзя делать 25 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

планировать поездки;

переедать.

Народные приметы и поверья:

утренний иней — к хорошему урожаю озимых в следующем году;

дождь — бабье лето будет коротким;

кошка долго и тщательно вымывается — будет тепло еще долгое время.

День ангела празднуют:

Александр, Сергей, Степан и Фотий.

Родились в этот день:

1930 год — сэр Шон Коннери (ум. 2020), британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии "Оскар" и др. наград.

1958 год — Тим Бертон, американский кинорежиссер, продюсер, мультипликатор.

1970 год — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.

1987 год — Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.

Также в этот день:

1609 год — Галилео Галилей демонстрирует новое устройство — телескоп.