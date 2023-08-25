25 августа 2023 года: мучеников Фотия и Аникиты — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и планировать поездки.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Фотия и Аникиты. Аникита был военным в Малой Азии. Когда при императоре Диоклетиане преследовали христиан, Аникиту жестоко мучили, а затем бросили в тюрьму, где он пробыл три года. На суде он продолжал прославлять Христа. Тогда присоединился к нему племянник Фотий, поцеловал его цепи и начал величать единого Бога. Император приказал обеих тяжело мучить, а затем бросить в разгоряченную печь, где они закончили свою жизнь мученической смертью.
Что нельзя делать 25 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- планировать поездки;
- переедать.
Народные приметы и поверья:
- утренний иней — к хорошему урожаю озимых в следующем году;
- дождь — бабье лето будет коротким;
- кошка долго и тщательно вымывается — будет тепло еще долгое время.
День ангела празднуют:
Александр, Сергей, Степан и Фотий.
Родились в этот день:
1930 год — сэр Шон Коннери (ум. 2020), британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии "Оскар" и др. наград.
1958 год — Тим Бертон, американский кинорежиссер, продюсер, мультипликатор.
1970 год — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.
1987 год — Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.
Также в этот день:
1609 год — Галилео Галилей демонстрирует новое устройство — телескоп.