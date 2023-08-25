Бритни Спирс показала, чем заменила кольцо от Сэма Асгари (видео)

Осенью 2021 пока официальный муж артистки подарил ей 4-каратное кольцо на помолвку.

41-летняя американская певица Бритни Спирс показала, чем заменила кольцо от Сэма Асгари, с которым разводится после года брака. Новым роликом своих танцев артистка делится в Instagram с более 42 млн подписчиков.

Звезда сцены показала свои новые украшения, танцуя в гостиной в красных стрингах и разнообразных кружевных бюстгальтерах.

В видео обладательница "Грэмми" продемонстрировала нижнее белье с низкой посадкой и черно-синий бюстгальтер с имитацией горловины, когда она крутилась в своем доме под песню "S.O.S" Индилы.

Спирс, которая переоделась в два других красных бюстгальтера во время видео, дополнила образ парой черных сапог до колен, красочными браслетами и своим новым эффектным кольцом.

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Бритни Спирс

Спирс заменила 4-каратное кольцо, которое Сэм Асгари подарил ей осенью 2021 года во время предложения, на массивное бирюзовое кольцо в серебряной оправе.

Бритни Спирс Фото: Скріншот

Комментарии к новой публикации артистки традиционно закрыты.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Скриншот

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся после года официального брака.

Также Фокус писал о новом члене семьи Бритни Спирс.