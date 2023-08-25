Марго Робби проходила прослушивание на роль в "Американской истории ужасов"

Поскольку фильм "Барби" стал самым кассовым фильмом 2023 года, выяснилось, что ее карьера могла принять другой оборот.

У 33-летней австралийской актрисы Марго Робби могла сложиться карьера иначе, так как стало известно, что она проходила прослушивание на роль в сериале "Американская история ужасов". Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На счету Робби было несколько небольших ролей в кино и на телевидении, прежде чем она получила свою первую главную главную роль в сериале ABC "Пан-Ам", который длился один сезон в 2011–2012 годах. Через год после этого она снялась в роли Наоми Лапальи вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме 2013 года "Волк с Уолл-стрит", который дал актрисе всемирную известность.

Марго Робби Фото: Instagram @kateyoung

Однако между Pan-Am и "Волком с Уолл-стрит" Робби пробовалась на роль во втором сезоне антологии ужасов канала FX "Американская история ужасов: Психбольница". Кастинг-директор Эрик Доусон рассказал, что прослушивание Марго на неизвестную роль, которой многие фанаты считают Грейс Лиззи Брошер, — одно из его любимых прослушиваний.

"Марго, наверное, одно из моих любимых прослушиваний всех времен, и это было как раз перед тем, как она вспыхнула. Она была такой звездой, — сказал он. — Это было безумие, ее звездная привлекательность, когда она вошла в комнату. Несмотря на то, что она не получила эту роль, это была одна из тех вещей, к которым вы обращаетесь как директор по кастингу: "Это звезда, что нам с ней делать?". Однако сразу же мы исключили ее возможность нанять. Но это действительно забавная часть кастинга — видеть людей, чья карьера только растет".

Марго Робби в фильме "Вавилон" Фото: Скриншот

После того, как Робби сыграла вместе с Ди Каприо в "Волке с Уолл-стрит", она начала работать среди представителей голливудской элиты. Она снялась вместе с Уиллом Смитом в фильме "Фокус" 2015 года и Тиной Фей в "Виски-танго-фокстрот" 2016 года, а позже в том же году вошла в киновселенную супергероев с "Отрядом самоубийц".

Марго Робби в "Отряде самоубийц" Фото: Скриншот

Свою первую номинацию на "Оскар" она получила за роль фигуристки Тони Хардинг в фильме "Я, Тоня" в 2017 году. В дальнейшем она сыграла королеву Елизавету I в фильме 2018 года "Мария — королева Шотландии" и актрису Шэрон Тейт в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" 2019 года.

Теперь она выходит на совершенно новый уровень славы с фильмом "Барби", который бьет рекорды кассовых сборов, став первым фильмом, снятым женщиной-режиссером, заработавшей 1 миллиард долларов по всему миру.

Также Фокус писал, что стало известно, сколько заработает Марго Робби на "Барби".