Дуа Липа снялась топлес для Vogue (фото)

Артистка предстала в стильной черно-белой фотосессии.

28-летняя британская певица Дуа Липа снялась топлес для Vogue Франция. Снимками с фотосессии звезда сцены косовского происхождения делится в Instagram с более 88 млн подписчиков.

Артистка предстала в черно-белой съемке, позируя в темных образах. А на одном из фото полностью отказалась от одежды, держа руками грудь. Также Дуа Липа обесцветила свои брови для всех снимков.

Автором кадров стал известный фотограф Мерт Алас.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дуа Липа

Для обложки сентябрьского французского Vogue певица примерила коричневое пальто от ALAÏA.

Дуа Липа

"Дуа Липа, которую вы никогда раньше не видели! Поп-звезда — муза сентябрьского выпуска Vogue France. Чтобы запечатлеть Дуа и ее дуальность, фотограф Мерт Алас везет нас в фантасмагорический Лондон ночью", — отмечают журналисты издания.

Дуа Липа

"Любовь", — прокомментировала новую съемку Дуа Липы американская модель Хейли Бибер. А певица Камила Кабельо назвала восхитительной свою коллегу по цеху.

Вероятно, выбор именно Vogue Франция был не просто так. Ведь сейчас Дуа Липа встречается с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Напомним, Дуа Липа в трусах-брифах появилась на обложке другого журнала.

Также Фокус писал о праздновании 28-го дня рождения Дуа Липы.