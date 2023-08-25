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Стиль жизни

Дуа Липа снялась топлес для Vogue (фото)

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Фото: DUA LIPA/Instagram | Дуа Липа

Артистка предстала в стильной черно-белой фотосессии.

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28-летняя британская певица Дуа Липа снялась топлес для Vogue Франция. Снимками с фотосессии звезда сцены косовского происхождения делится в Instagram с более 88 млн подписчиков.

Артистка предстала в черно-белой съемке, позируя в темных образах. А на одном из фото полностью отказалась от одежды, держа руками грудь. Также Дуа Липа обесцветила свои брови для всех снимков.

Автором кадров стал известный фотограф Мерт Алас.

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Дуа Липа

Для обложки сентябрьского французского Vogue певица примерила коричневое пальто от ALAÏA.

Дуа Липа

"Дуа Липа, которую вы никогда раньше не видели! Поп-звезда — муза сентябрьского выпуска Vogue France. Чтобы запечатлеть Дуа и ее дуальность, фотограф Мерт Алас везет нас в фантасмагорический Лондон ночью", — отмечают журналисты издания.

Дуа Липа

"Любовь", — прокомментировала новую съемку Дуа Липы американская модель Хейли Бибер. А певица Камила Кабельо назвала восхитительной свою коллегу по цеху.

Вероятно, выбор именно Vogue Франция был не просто так. Ведь сейчас Дуа Липа встречается с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Напомним, Дуа Липа в трусах-брифах появилась на обложке другого журнала.

Также Фокус писал о праздновании 28-го дня рождения Дуа Липы.