Сабрина Карпентер вдохновилась культовым образом Мадонны (фото)

Медж уже отреагировала на съемку своей юной коллеги. Она спросила, случайно ли это не "подарок на Валентина".

Американская певица Сабрина Карпентер на мартовской обложке Vogue выглядела, как Мадонна: в мини-платье с бюстгальтером-конусом — силуэт, который Медж носила во время расцвета своей карьеры в 80-х и 90-х годах, и с платиново-светлыми кудрями. Об этом пишет Page Six.

Под объективом известного фэшн-фотографа Стивена Мейзела Карпентер позировала в голубом белье от Dolce & Gabanna, добавив к образу массивный браслет и подвеску. Также артистке сделали яркий макияж. Она смотрела прямо в камеру, держа руки возле головы.

Пользователи сети быстро сравнили двух певиц в комментариях.

Сабрина Карпентер

"Мадонна, что ты здесь делаешь?", "На секунду я подумал, что это Мадонна", "Похожа на Мадонну 1990-х", — пишут поклонники Сабрины.

В частности, Карпентер позировала в светлом бра и мини-юбке на черно-белом снимке.

Сабрина Карпентер

Сама Мадонна уже отреагировала на фотосессию своей юной коллеги.

"Это мне подарок на Валентина?" — написала Медж в комментариях.

А некоторые пользователи сети сравнили Сабрину с другой звездной блондинкой — Мэрилин Монро.

Сабрину Карпентер сравнили с Мадонной и Мэрилин Монро

25-летняя Сабрина Карпентер — американская певица и актриса, которая получила широкую известность в 2024 году. Ее хиты Espresso, Taste и Please Please Please возглавляли Spotify и Billboard Hot 100.

В 2025 году Сабрина получила два "Грэмми" — "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Лучший вокальный попальбом".

