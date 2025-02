Сабріна Карпентер надихнулася культовим образом Мадонни (фото)

Медж уже відреагувала на зйомку своєї юної колеги. Вона запитала, чи випадково це не "подарунок на Валентина".

Американська співачка Сабріна Карпентер на березневій обкладинці Vogue виглядала, як Мадонна: у мінісукні з бюстгальтером-конусом — силует, який Медж носила під час розквіту своєї карʼєри у 80-х і 90-х роках, і з платиново-світлими кучерями. Про це пише Page Six.

Під об’єктивом відомого фешн-фотографа Стівена Мейзела Карпентер позувала в блакитній білизні від Dolce & Gabanna, додавши до образу масивний браслет та підвіску. Також артистці зробили яскравий макіяж. Вона дивилася прямо в камеру, тримаючи руки біля голови.

Користувачі мережі швидко порівняли двох співачок у коментарях.

Сабріна Карпентер

"Мадонно, що ти тут робиш?", "На секунду я подумав, що це Мадонна", "Схожа на Мадонну 1990-х", — пишуть прихильники Сабріни.

Зокрема, Карпентер позувала у світлому бра та мініспідниці на чорно-білому знімку.

Сабріна Карпентер

Сама Мадонна вже відреагувала на фотосесію своєї юної колеги.

"Це мені подарунок на Валентина?" — написала Медж у коментарях.

А деякі користувачі мережі порівняли Сабріну з іншою зірковою білявкою — Мерилін Монро.

Сабріну Карпентер порівняли з Мадонною та Мерилін Монро

25-річна Сабріна Карпентер – американська співачка та акторка, котра здобула широку популярність у 2024 році. Її хіти Espresso, Taste та Please Please Please очолювали Spotify та Billboard Hot 100.

У 2025 році Сабріна отримала два "Греммі" – "Найкраще сольне попвиконання" та "Найкращий вокальний попальбом".

