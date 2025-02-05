Главный редактор Vogue на аудиенции у короля Чарльза III впервые сняла очки (фото)
На награждение Анна Винтур надела драгоценное ожерелье, которое некогда принадлежало королеве Марии.
75-летняя главный редактор Vogue Анна Винтур удостоена звания "Компаньонка Почета" королем Чарльзом за ее заслуги в моде. Орден Кавалеров Почета монарх вручил ей лично в Букингемском дворце, и ради такого случая бессменный редактор библии моды даже сняла свои солнцезащитные очки, что делает крайне редко. Соответствующие фото и сообщение появились на официальной странице короля в соцсети.
На награждение Винтур приехала в структурированном сером пиджаке и соответствующей юбке с простой белой рубашкой под ней. На ее шее висели массивное аметистовое ожерелье, которое когда-то принадлежали бабушке короля Чарльза королеве Марии, пишет The Royal Watcher.
Парюра – набор аметистов, которые появились в тиаре, серьгах и ожерелье – была подарком королеве от принцессы Екатерины Вюртембергской. Королева Мария часто позировала в драгоценностях для портретов и надевала их и на мероприятия.
После смерти королевы Марии коллекция аметистовых украшений была унаследована членом семьи, хотя неясно, кем именно. Член семьи позже продал драгоценности семье Рорика Равела, который утверждает, что купил их у принцессы Маргарет в 1980-х годах.
Журналисты проследили путь парюры до аукциона Sotheby's в Женеве, Швейцария, где она была продана за 55 357 фунтов стерлингов в мае 1993 года.
В 2007 году Винтур была замечена в этом ожерелье в Музее Виктории и Альберта.
"Замечательно вернуться в Букингемский дворец, и я была совершенно удивлена и ошеломлена, получив эту великую честь", – сказала Анна после награждения.
Орден Кавалеров Почета имеет не более 65 членов одновременно и отмечает тех, кто внес значительный вклад в искусство, науку, медицину или правительство. Среди награжденных – сэр Элтон Джон, дама Джуди Денч и сэр Пол Маккартни.
Винтур сказала, что они с королем поговорили о ее трудовой этике.
"В последний раз, когда я была здесь, королева Елизавета вручила мне медаль, и мы обе согласились, что мы уже очень долгое время выполняем свою работу. А потом Его Величество спросил меня, означает ли это, что я перестану работать, и я твердо сказала: "Нет"".
Ранее Фокус писал, передумает ли Анна Винтур не помещать на обложку Vogue Меланию Трамп.