Головна редакторка Vogue на аудієнції у короля Чарльза III вперше зняла окуляри (фото)

На нагородження Анна Вінтур одягла дорогоцінне намисто, яке колись належало королеві Марії.

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75-річну головну редакторку Vogue Анну Вінтур удостоєно звання "Компаньйонка Пошани" королем Чарльзом за її заслуги в моді. Орден Кавалерів Пошани монарх вручив їй особисто в Букінгемському палаці, і заради такої нагоди беззмінна редакторка біблії моди навіть зняла свої сонцезахисні окуляри, що робить вкрай рідко. Відповідні фото та повідомлення з'явилися на офіційній сторінці короля в соцмережі.

На нагородження Вінтур приїхала в структурованому сірому піджаку і відповідній спідниці з простою білою сорочкою під нею. На її шиї висіло масивне аметистове намисто, яке колись належало бабусі короля Чарльза королеві Марії, пише The Royal Watcher.

Парюра – набір аметистів, які з'явилися в тіарі, сережках і намисті – була подарунком королеві від принцеси Катерини Вюртемберзької. Королева Марія часто позувала в коштовностях для портретів і одягала їх і на заходи.

Після смерті королеви Марії колекція аметистових прикрас була успадкована членом сім'ї, хоча незрозуміло, ким саме. Член сім'ї пізніше продав коштовності сім'ї Роріка Равела, який стверджує, що купив їх у принцеси Маргарет у 1980-х роках.

Журналісти простежили шлях парюри до аукціону Sotheby's у Женеві, Швейцарія, де вона була продана за 55 357 фунтів стерлінгів у травні 1993 року.

У 2007 році Вінтур була помічена в цьому намисті в Музеї Вікторії та Альберта.

"Чудово повернутися в Букінгемський палац, і я була абсолютно здивована і приголомшена, отримавши цю велику честь", — сказала Анна після нагородження.

Орден Кавалерів Пошани має не більше 65 членів одночасно і відзначає тих, хто зробив значний внесок у мистецтво, науку, медицину або уряд. Серед нагороджених — сер Елтон Джон, дама Джуді Денч і сер Пол Маккартні.

Вінтур сказала, що вони з королем поговорили про її трудову етику.

"Востаннє, коли я була тут, королева Єлизавета вручила мені медаль, і ми обидві погодилися, що ми вже дуже довгий час виконуємо свою роботу. А потім Його Величність запитав мене, чи означає це, що я перестану працювати, і я твердо сказала: "Ні"".

Раніше Фокус писав, чи передумає Анна Вінтур не поміщати на обкладинку Vogue Меланію Трамп.